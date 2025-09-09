家寧拿到帳本　他列「9點懶人包」白話文酸爆！讚數比影片還高

▲家寧。（圖／翻攝自家寧IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber家寧昨（8日）更新影片，再次強調自己沒有違法，並表示已拿到公司帳本，未來會查清過去帳目，釐清真相。就有網友整理出影片懶人包，列出9大點，包括「我什麼屁都不知道、還是沒上正音班」等等，甚至稱留言放咖啡、綠茶的Emoji，讚數都比影片還要高，超中肯的言論讓大批網友狂按讚。

有網友在影片留言區寫道，用了2倍速看完影片，幫大家整理出9點懶人包，請大家看這個就好，包括「以群海股份有限公司監察人身分提出民事訴訟」、「解說附帶民事訴訟」、「委任理鴻法律事務所」、「案件起訴後，取得了法院閱卷資料，也才終於取得公司完整的帳目」、「過去幾年來對於公司的帳目完全無法掌握」。

除了法律程序性內容外，該網友最後4點狂酸，「現在才說要仔細查核所有的金流」、「一直扯事實與理性」、「我什麼屁都不知道」與「還是沒上正音班」；最後還補上一句，「然後信不信我放咖啡、綠茶Emoji，讚數都比張家寧還高。」

留言幽默嘲諷，獲得許多網友按讚，目前累計726個讚，已超過原影片的243讚數。網友紛紛笑喊，「謝謝你，拯救我人生中181秒」、「我用三倍速哈哈」、「謝謝你重點超人，一方面不想給他流量，一方面聽他講話頭好痛」。

針對家寧的影片，Andy貼出律師函回應，「我在今年8月8日，就請律師通知群海公司一名義上的監察人張小姐，她理應代表公司提起刑事與民事訴訟。時隔一個月，張小姐終於想通了，是該履行監察人的職責。也希望張小姐之前選擇切割，現在提告了，就該執行到底，不要放水，最後不了了之。」

▼網友列出9點懶人包狂酸。（圖／翻攝自家寧YT）

