中國駭客「假冒美議員」　狂發釣魚郵件竊取機密

▲美國國會揭發中國駭客行動。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美眾院「美中戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）指出，在美中貿易談判之際，中國駭客發動網路攻擊，冒充美國國會議員發送釣魚郵件，企圖竊取談判機密資訊，影響華府談判策略。

委員會8日發布聲明表示，美中於7月展開第3輪貿易談判期間，中國網軍多次偽裝成委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），攻擊參與美中貿易政策的個人與組織，向華府智庫、政府機構、商業組織、律師事務所，以及至少一個外國政府發送惡意郵件，誘騙收件者點擊附件與連結，成為資安破口。

委員會透過專業技術分析發現，駭客藉此建立隱藏路徑，將敏感資料直接傳送至自有伺服器，此手法符合「國家支持間諜行動」的特徵。

穆勒納爾痛批，「這是中國進行攻擊性網路行動的又一個案例，目的則是竊取美國戰略。」今年1月，4名委員會工作人員在調查上海振華重工（ZPMC）時也被駭客攻擊，對方假冒該公司北美代表，企圖騙取Microsoft 365帳密。

《華爾街日報》報導，美國執法單位對於中國網路間諜行動的「多元性及大膽程度」感到震驚，聯邦調查局（FBI）8月表示，與北京相關的間諜行動不僅鎖定美國電信業者，還試圖竊取總統川普的通話紀錄，被鎖定對象遍及全球逾80國。