客機濃煙中硬著陸「164人緊急滑梯撤離」！　加拿大當局啟動調查

西捷航空（WestJet）一架自多倫多起飛的班機，於7日下午在加勒比海國家聖馬丁「硬著陸」，機上164人隨後透過緊急滑梯撤離。目前加拿大運輸安全委員會（Transportation Safety Board of Canada, TSB）已宣布展開調查。

根據《CBC》報導，該航班為WS2276，於7日下午降落茱莉安娜公主國際機場（Princess Juliana International Airport）時出現異常，機上164人透過充氣滑梯緊急撤離，3人「出於謹慎考量」送醫檢查，未傳出傷亡或起火。但機場跑道因為這起事件立即封閉，航班大幅延誤與取消。聖馬丁總理梅塞利納博士對全員平安表達感謝，並強調安全至上。

事件發生後，TSB派遣調查員赴當地蒐證，釐清落地過程與後續處置。西捷航空表示，事件發生後立即啟動應變程序，地勤單位為預防性需求施灑泡沫，所有人員全數撤離。機場補充，右側機翼因觸及跑道受損；更早流出的影像顯示，班機落地後一度冒出濃煙。

駐聖馬丁的SHOWME Caribbean平台共同創辦人史蒂芬斯（Jacco Steffens）透過YouTube直播捕捉到最後進場畫面。他回憶，當時原以為只是爆胎，直到見到滑行時濃煙竄出，才意識到情況涉及引擎或機體受損。

這起事故導致大批旅客滯留。原訂返程的亞伯達省乘客艾伯特（Courtney Albert）描述自己「在機場等了9小時毫無說明」，僅獲得15美元餐券，許多乘客已自費用餐。她嘗試致電客服卻因長時間等待被迫斷線，最終改向達美航空（Delta Air Lines）求助，才得以順利改搭隔日航班。

機場公告顯示，多個進出航班延誤或取消，當局正協調移除受損客機並加速跑道重啟。TSB則表示，調查團隊將收集飛航資料、機組通聯紀錄、當地氣象與跑道狀況等資訊，以釐清事故原因。機場方面重申並未發生火災，現場消防與民航人員在第一時間完成警戒。

