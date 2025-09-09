北韓「固體燃料火箭引擎」最終測試　金正恩視察大讚：很滿意

▲北韓官媒釋出金正恩視察「固體燃料飛彈引擎」測試的畫面。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

北韓9日宣布，最高領導人金正恩親自視察，用於長程彈道飛彈的「固體燃料火箭引擎」最終測試，並且對結果相當滿意。這個最新進展，讓平壤朝向擁有「可威脅美國本土的核武庫」的目標，又邁進了一步。

《朝中社》（KCNA）報導，「固體燃料火箭引擎」採用碳纖維材質打造，推力達到1971千牛頓（kilonewtons），威力超越以往所有型號。金正恩8日親自視察第9次測試，並且對於結果相當滿意，宣稱這項「令人刮目相看」的新火箭引擎開發，是北韓擴建核武力量的「重大轉變」。

一周前，金正恩也視察了研發該引擎的研究機構。北韓宣稱，該引擎將用於未來的洲際彈道飛彈（ICBM），包括「火星-20」系統。

北韓近年多次試射各型洲際彈道飛彈，射程足以涵蓋美國本土。相較於液體燃料，固體燃料飛彈更容易隱蔽與機動部署，發射準備時間也大幅縮短。

一些分析師指出，北韓可能在年底前再次試射洲際彈道飛彈，為2026年初預期舉行的重大執政黨大會展現軍事實力。屆時，金正恩可能宣布新的內政外交方針。

南韓聯合參謀本部發言人李成俊（Lee Sung Joon，音譯）表示，韓美正密切監控北韓武器發展動向，但未對新型火箭發動機提供具體評估，「若他們完成新型洲際彈道飛彈開發，並且進行測試，屆時將需要進行額外評估。」