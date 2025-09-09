　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨主席大亂鬥　「挺反朱立倫」互挖

朱立倫（左）雖多次重申交棒，但從未公開說不選主席，留轉圜空間讓反朱派忌憚。（鏡報鄒保祥）

▲朱立倫（左）雖多次重申交棒，但從未公開說不選主席，留轉圜空間讓反朱派忌憚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨主席將在10月中改選，目前已有9人表態參選，本刊調查，在呼聲最高的台中市長盧秀燕確定棄選後，以立法院前院長王金平、國民黨前祕書長李乾龍等黨內大老及正副議長系統整合後的挺盧派，支持動向最關鍵，目前已將目光鎖定前副主席郝龍斌及前立委鄭麗文；同時，力挺朱立倫連任派在拱前中廣董事長趙少康出馬未果後，仍未完全放棄戰局，這場黨主席之戰，看似合縱亂鬥，仍舊是圍繞在挺朱、反朱派對決，以及朱如何交棒的權力較勁。

「2028年重返執政是大家最高目標，讓眾望所歸的領導者，領導大家重返執政也是大家最高目標。」國民黨主席改選9月18日、19日開放登記，表態參選者爆炸，現任主席朱立倫上週在中常會喊話，盼黨內選出能在3年後帶領藍軍重返執政者。

朱一番話猶言在耳，隔天他無預警宣布，聘請前中廣董事長趙少康與前台大校長管中閔，擔任中評會主席團主席，二人因此獲得參選資格，不僅讓黨主席選舉變得更加詭譎難測，也加速挺盧勢力尋求下一個共主的腳步。

郝龍斌曾兩度競選主席失利，這次步步為營。（鏡報李智為）

▲郝龍斌曾兩度競選主席失利，這次步步為營

對於獲聘中評會主席團主席取得參選資格，趙少康拋出有條件參選說，他火速說明黨主席首選是盧秀燕，其次為朱立倫續任，如果盧、朱都不要，就由郝龍斌出馬，倘若這三人都不要，「除非非要我不可，我才會出來。」趙並強調，如果郝要參選，他將全力支持，二人不會一起出現在參選名單上。

對此，一位熟悉趙少康人士透露，趙百分之百支持郝參選，就連同屬少康幫的鄭麗文都了解此狀況、明白趙的想法，因此自鄭宣布參選以來，雖多次與少康幫或戰鬥藍成員碰面，但她從未要求大家選邊站，就是深知趙會力挺郝到底，「大家兄弟登山，各自努力。」未來不論誰出線，保留雙方合作的空間。

鄭麗文是黨內中生代戰將，獲得多位北部議長青睞。

▲鄭麗文是黨內中生代戰將，獲得多位北部議長青睞。

黨内人士直言，黨魁參選爆炸，但有黨員實力對決的，最後還是反朱派跟挺朱派，朱拉趙少康出來選，大有拉攏擁有媒體優勢的戰鬥藍參戰，與王金平及李乾龍等大老分庭抗禮，「朱一點都沒有要向反朱派及議長派繳械的跡象。」

本刊調查，目前挺盧派支持意向仍未整合完成，副主席郝龍斌、前立委鄭麗文各有擁護者，鄭率先出擊，本月3日前往新北三重先嗇宮拜會李乾龍，接下來將陸續拜會各地議長，爭取支持，她也備妥參選銀彈，並成立黃埔後援會，全面做足準備。

趙少康拋出有條件參選說，強調朱盧郝都不選，他才可能參戰。（鏡報鄒保祥）

▲趙少康拋出有條件參選說，強調朱盧郝都不選，他才可能參戰。

郝龍斌方面，儘管尚未鬆口參選，但同樣動作頻頻，先是拜會黨內第一代造王者、前主席吳伯雄，又在臉書接連聲援過去曾質疑他有5大弊案的前台北市長柯文哲，此舉被解讀向白營遞出橄欖枝，傳達自己願盡釋前嫌，延續藍白合基調的訊息。

挺盧派意見暫時分歧，讓挺朱派有了運作空間。本刊掌握，日前就有一挺朱的重量級地方山頭，前往拜會中南部派系大老，會面過程一度探詢讓朱續任的可能性，相關訊息在黨內傳開，讓挺盧派不敢大意。

知情人士透露，在挺盧派支持意向未明朗之際，挺朱派試圖拔樁的舉動，加上朱只一再重申交棒， 從未言明不選，現在又給了趙少康參選門票，趙與郝的支持屬性重疊，郝及鄭麗文則同屬軍系票源，黨內形勢愈亂對挺朱派有利，愈安定則對挺朱派不利，這一步頗有一桃殺三士意味。

隨著參選登記倒數，面對挺朱派接連出招，本刊調查，挺盧派已經分別聯繫郝龍斌、鄭麗文，鼓勵二人加緊拜會拉票行程，也將收攏正副議長系統的意見，凝聚內部支持意向，知情人士強調，誰具備黨主席門面、能帶領藍營打贏2026、2028大選，以及能作為桶箍並適當釋權共治，讓黨內各系統信服，以挺盧為最優先目標，會是獲得挺盧派支持的重要關鍵。


更多鏡週刊報導
時事焦點／挺盧派改鎖定郝龍斌鄭麗文　搶黨魁成挺朱反朱大對決
藍黨魁內戰升溫1／爭奪2大票倉爆卡位　鄭麗文搶先郝龍斌一步
藍黨魁內戰升溫2／急尋共主拉朱下馬　反朱派遭4大咖打槍內幕

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
名嘴：橘子仍流亡在外　「柯文哲喊乾淨」在她眼中是最殘酷諷刺
iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面
《佐賀的超級阿嬤》吉行和子病逝！　享耆壽90歲
男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰
黃仁勳現在是川普的心頭好！　下周與庫克一起陪同訪英
好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」
入秋首波鋒面何時到　最新預測曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳水扁曝賴清德到醫院探望吳淑珍　感謝「一舉動」溫馨關懷

名嘴：橘子仍流亡在外　「柯文哲喊乾淨」在她眼中是最殘酷諷刺

「黃國昌還差柯文哲一大截」　民眾黨員：頂多是月亮

柯文哲再戰總統2條件　不必等到定讞

柯文哲「下一步劇本」曝光！　想衝擊藍綠仍有1規定

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

國民黨主席大亂鬥　「挺反朱立倫」互挖

柯文哲交保後今首度出庭　北院將傳喚「友性證人」作證

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

周玉蔻預測柯文哲選2026高雄市長　許智傑：柯不會來亂

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【四處奔走】陳佩琪籌7千萬救夫！　現身北院辦保了

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

陳水扁曝賴清德到醫院探望吳淑珍　感謝「一舉動」溫馨關懷

名嘴：橘子仍流亡在外　「柯文哲喊乾淨」在她眼中是最殘酷諷刺

「黃國昌還差柯文哲一大截」　民眾黨員：頂多是月亮

柯文哲再戰總統2條件　不必等到定讞

柯文哲「下一步劇本」曝光！　想衝擊藍綠仍有1規定

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

國民黨主席大亂鬥　「挺反朱立倫」互挖

柯文哲交保後今首度出庭　北院將傳喚「友性證人」作證

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

周玉蔻預測柯文哲選2026高雄市長　許智傑：柯不會來亂

AI投資抵稅變了！會計師拋5大重點　智慧機械適用範圍縮減

黃子佼「冷門作品」無預警出土上架！被消失2個字 封面字體全改了

梅鐸家族繼承達成協議　長子拉克蘭將掌福斯與新聞集團

300名南韓工人被捕後　川普提2要求

2出國優惠今開搶！機票飯店、網卡99元起　景點票買1送1

黑木耳「每天的朋友」！　超級食物營養密碼曝

高配息、填息快　00768B人氣衝上外資買超王

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

無照上路2小時挨罰4.8萬元　駕駛求情罰1次就好被駁回

iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面改版

【四處奔走】陳佩琪籌7千萬救夫！　現身北院辦保了

政治熱門新聞

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

柯文哲交保後今首出庭　直面友性證人

美智庫警告：中共恐鎖定能源進口下手

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

柯文哲2026戰高雄？許智傑：不會來亂

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

不是豬腳麵線！柯文哲回新竹先吃「814冰棒」

國民黨主席大亂鬥　「挺反朱立倫」互挖

海巡署舉行2千噸級巡防艦下水典禮

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

午後變天！　雨最大地區曝

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

快訊／家寧拿到公司帳本了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面