國民黨主席大亂鬥　「挺反朱立倫」互挖

▲朱立倫（左）雖多次重申交棒，但從未公開說不選主席，留轉圜空間讓反朱派忌憚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨主席將在10月中改選，目前已有9人表態參選，本刊調查，在呼聲最高的台中市長盧秀燕確定棄選後，以立法院前院長王金平、國民黨前祕書長李乾龍等黨內大老及正副議長系統整合後的挺盧派，支持動向最關鍵，目前已將目光鎖定前副主席郝龍斌及前立委鄭麗文；同時，力挺朱立倫連任派在拱前中廣董事長趙少康出馬未果後，仍未完全放棄戰局，這場黨主席之戰，看似合縱亂鬥，仍舊是圍繞在挺朱、反朱派對決，以及朱如何交棒的權力較勁。

「2028年重返執政是大家最高目標，讓眾望所歸的領導者，領導大家重返執政也是大家最高目標。」國民黨主席改選9月18日、19日開放登記，表態參選者爆炸，現任主席朱立倫上週在中常會喊話，盼黨內選出能在3年後帶領藍軍重返執政者。

朱一番話猶言在耳，隔天他無預警宣布，聘請前中廣董事長趙少康與前台大校長管中閔，擔任中評會主席團主席，二人因此獲得參選資格，不僅讓黨主席選舉變得更加詭譎難測，也加速挺盧勢力尋求下一個共主的腳步。

▲郝龍斌曾兩度競選主席失利，這次步步為營。

對於獲聘中評會主席團主席取得參選資格，趙少康拋出有條件參選說，他火速說明黨主席首選是盧秀燕，其次為朱立倫續任，如果盧、朱都不要，就由郝龍斌出馬，倘若這三人都不要，「除非非要我不可，我才會出來。」趙並強調，如果郝要參選，他將全力支持，二人不會一起出現在參選名單上。

對此，一位熟悉趙少康人士透露，趙百分之百支持郝參選，就連同屬少康幫的鄭麗文都了解此狀況、明白趙的想法，因此自鄭宣布參選以來，雖多次與少康幫或戰鬥藍成員碰面，但她從未要求大家選邊站，就是深知趙會力挺郝到底，「大家兄弟登山，各自努力。」未來不論誰出線，保留雙方合作的空間。

▲鄭麗文是黨內中生代戰將，獲得多位北部議長青睞。

黨内人士直言，黨魁參選爆炸，但有黨員實力對決的，最後還是反朱派跟挺朱派，朱拉趙少康出來選，大有拉攏擁有媒體優勢的戰鬥藍參戰，與王金平及李乾龍等大老分庭抗禮，「朱一點都沒有要向反朱派及議長派繳械的跡象。」

本刊調查，目前挺盧派支持意向仍未整合完成，副主席郝龍斌、前立委鄭麗文各有擁護者，鄭率先出擊，本月3日前往新北三重先嗇宮拜會李乾龍，接下來將陸續拜會各地議長，爭取支持，她也備妥參選銀彈，並成立黃埔後援會，全面做足準備。

▲趙少康拋出有條件參選說，強調朱盧郝都不選，他才可能參戰。

郝龍斌方面，儘管尚未鬆口參選，但同樣動作頻頻，先是拜會黨內第一代造王者、前主席吳伯雄，又在臉書接連聲援過去曾質疑他有5大弊案的前台北市長柯文哲，此舉被解讀向白營遞出橄欖枝，傳達自己願盡釋前嫌，延續藍白合基調的訊息。

挺盧派意見暫時分歧，讓挺朱派有了運作空間。本刊掌握，日前就有一挺朱的重量級地方山頭，前往拜會中南部派系大老，會面過程一度探詢讓朱續任的可能性，相關訊息在黨內傳開，讓挺盧派不敢大意。

知情人士透露，在挺盧派支持意向未明朗之際，挺朱派試圖拔樁的舉動，加上朱只一再重申交棒， 從未言明不選，現在又給了趙少康參選門票，趙與郝的支持屬性重疊，郝及鄭麗文則同屬軍系票源，黨內形勢愈亂對挺朱派有利，愈安定則對挺朱派不利，這一步頗有一桃殺三士意味。

隨著參選登記倒數，面對挺朱派接連出招，本刊調查，挺盧派已經分別聯繫郝龍斌、鄭麗文，鼓勵二人加緊拜會拉票行程，也將收攏正副議長系統的意見，凝聚內部支持意向，知情人士強調，誰具備黨主席門面、能帶領藍營打贏2026、2028大選，以及能作為桶箍並適當釋權共治，讓黨內各系統信服，以挺盧為最優先目標，會是獲得挺盧派支持的重要關鍵。



