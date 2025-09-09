柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

記者陳俊宏／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城相關案件，遭羈押近1年，以7000萬元交保。對此，台灣師範大學東亞學系教授范世平表示，當然民進黨還滿開心的，因為現在沒人在討論民進黨立院黨團總召柯建銘，語畢現場哄堂大笑。

范世平在周一晚間播出的《新聞面對面》政論節目指出，他覺得柯文哲接下來會成為台灣政壇上，一個少數經過司法審判出來後還這麼高調的。

▲▼柯文哲交保後發表談話。（圖／記者李毓康攝）



主持人謝震武詢問，柯文哲會不會再創國內政壇另外一個奇蹟？范世平回答，「有可能，因為現在沒什麼新聞，當然民進黨還滿開心的，因為現在沒人在討論柯建銘，大家討論另外一個柯，柯文哲。」

此話一出，包括范世平本人、及坐在范旁邊的資深媒體人姚惠珍、謝震武都大笑。一旁的來賓、民進黨發言人卓冠廷聽到先是皺眉，接著苦笑「不要見縫插針」。范則笑說，「說你們開心，你還不滿意咧。」

范世平認為，覺得柯文哲心態有改變，因柯說在看守所裡面心態有改變，其實柯過去對政治不是那麼熱衷，「但他現在會覺得政治是他的保命符，因為法律戰，他很困難」；如果柯一審沒被判10年，「我認為他2028出來的機會很大，特別他願意搭配當副的，不會搶正。因為他現在也不想抖內了，錢也看開了，經過這一趟風風雨雨。」

▲▼柯文哲交保步出北院，現場小草熱烈歡呼。（圖／記者李毓康攝）

