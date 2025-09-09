一卡通用戶竟比悠遊卡多近1倍　關鍵原因曝光

▲與北捷悠遊卡相似，一卡通是從高捷營運崛起，業務擴大後進軍電支付市場。（圖／鏡週刊，下同）

一卡通與悠遊卡（悠遊付）都是肇史於大眾運輸工具的公司，繼而逐步擴大業務至電子支付等其他服務應用。一卡通現在要面對LINE Pay的「土洋之戰」和街口支付緊追在後的局勢，同時還有通路大咖如全聯、統一加入戰場，且包括相同「出身」的悠遊卡也動作頻頻。何以一卡通能在競爭白熱化戰場中續坐龍頭地位，甚至頻頻超車對手。

回顧一卡通的崛起，一開始是由高雄捷運營運，逐步擴大到其他交通運輸工具和商家小額付款，2013年成立票證公司發行及管理票證業務，2017年取得金管會許可進軍電支市場，其中最重要的，就是與LINE旗下的LINE Pay合作，創立一路歷經12年時間，至今不僅已是國內電支龍頭，用戶數比起北捷悠遊卡（悠遊付）還多出近一倍。

▲攻城掠地擴張應用場域，讓電支付深入到最後一哩，像是市場、夜市等。圖為在士東市場也能使用悠遊卡支付場景。

為何能夠後發先至？「一卡通使用RFID技術，並且採用NXP的MIFARE技術架構，相較對手更穩定且彈性，具修改之便。」也是一卡通股東的金融科技平台業者如此觀察。相較選擇資訊外包的便利性，鄭鎧尹透露：「我們的研發人員都是自聘的。」

後端系統為基樁是關鍵。不僅提供消費者穩定與安全感，且能為企業客戶提供客製化服務。一卡通資訊團隊成員指著電腦中系統介面的數據解釋，企業員工搭捷運等大眾運輸行為皆能量化，成為企業推動ESG所需的碳排資料。

以半導體大廠日月光為例，透過一卡通整合去個資識別化的員工減碳資訊，且是由系統自動換算通過英國標準協會（BSI）認證的碳排數據，員工可以透過企業APP查閱自己的減碳成果與點數累積。「後端基樁穩固，前端附加價值服務與生活消費場域的延展才可能更多、更豐富，這樣一來，促進用戶黏著度提升，」鄭鎧尹說得坦白。

▲強化用戶黏著度和力拼轉虧為盈，是電支付業者邁入下階段重大里程碑。圖為目前用戶數第二的街口支付。

取得執照成立至今12年，一路走來，關關難過、關關過，但一卡通何時能虧轉盈呢？鄭鎧尹表示：「力拚明年轉虧為盈。」雖然前方路難走，但誠如他的座右銘「歡喜做，甘願受，不容易的路才真實。」與巨人們的應戰之道究竟將有何戰果？明年1月1日後，就能見真章。



