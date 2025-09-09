　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一卡通用戶竟比悠遊卡多近1倍　關鍵原因曝光

與北捷悠遊卡相似，一卡通是從高捷營運崛起，業務擴大後進軍電支付市場。

▲與北捷悠遊卡相似，一卡通是從高捷營運崛起，業務擴大後進軍電支付市場。（圖／鏡週刊，下同）

圖、文／鏡週刊

一卡通與悠遊卡（悠遊付）都是肇史於大眾運輸工具的公司，繼而逐步擴大業務至電子支付等其他服務應用。一卡通現在要面對LINE Pay的「土洋之戰」和街口支付緊追在後的局勢，同時還有通路大咖如全聯、統一加入戰場，且包括相同「出身」的悠遊卡也動作頻頻。何以一卡通能在競爭白熱化戰場中續坐龍頭地位，甚至頻頻超車對手。

回顧一卡通的崛起，一開始是由高雄捷運營運，逐步擴大到其他交通運輸工具和商家小額付款，2013年成立票證公司發行及管理票證業務，2017年取得金管會許可進軍電支市場，其中最重要的，就是與LINE旗下的LINE Pay合作，創立一路歷經12年時間，至今不僅已是國內電支龍頭，用戶數比起北捷悠遊卡（悠遊付）還多出近一倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

攻城掠地擴張應用場域，讓電支付深入到最後一哩，像是市場、夜市等。圖為在士東市場也能使用悠遊卡支付場景。

▲攻城掠地擴張應用場域，讓電支付深入到最後一哩，像是市場、夜市等。圖為在士東市場也能使用悠遊卡支付場景。

為何能夠後發先至？「一卡通使用RFID技術，並且採用NXP的MIFARE技術架構，相較對手更穩定且彈性，具修改之便。」也是一卡通股東的金融科技平台業者如此觀察。相較選擇資訊外包的便利性，鄭鎧尹透露：「我們的研發人員都是自聘的。」

後端系統為基樁是關鍵。不僅提供消費者穩定與安全感，且能為企業客戶提供客製化服務。一卡通資訊團隊成員指著電腦中系統介面的數據解釋，企業員工搭捷運等大眾運輸行為皆能量化，成為企業推動ESG所需的碳排資料。

以半導體大廠日月光為例，透過一卡通整合去個資識別化的員工減碳資訊，且是由系統自動換算通過英國標準協會（BSI）認證的碳排數據，員工可以透過企業APP查閱自己的減碳成果與點數累積。「後端基樁穩固，前端附加價值服務與生活消費場域的延展才可能更多、更豐富，這樣一來，促進用戶黏著度提升，」鄭鎧尹說得坦白。

強化用戶黏著度和力拼轉虧為盈，是電支付業者邁入下階段重大里程碑。圖為目前用戶數第二的街口支付。

▲強化用戶黏著度和力拼轉虧為盈，是電支付業者邁入下階段重大里程碑。圖為目前用戶數第二的街口支付。

取得執照成立至今12年，一路走來，關關難過、關關過，但一卡通何時能虧轉盈呢？鄭鎧尹表示：「力拚明年轉虧為盈。」雖然前方路難走，但誠如他的座右銘「歡喜做，甘願受，不容易的路才真實。」與巨人們的應戰之道究竟將有何戰果？明年1月1日後，就能見真章。


更多鏡週刊報導
財經時事／無懼LINE Pay隊友變對手　專訪一卡通總座：玩轉數據續坐電子支付龍頭
一卡通迎戰勁敵／分手7年老隊友LINE Pay　專訪一卡通總座：靠情蒐數據續坐電支龍頭
一卡通迎戰勁敵1／合作夥伴變頭號勁敵　一卡通花三年時間備戰

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面
《佐賀的超級阿嬤》吉行和子病逝！　享耆壽90歲
男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰
黃仁勳現在是川普的心頭好！　下周與庫克一起陪同訪英
好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」
入秋首波鋒面何時到　最新預測曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「淡水老街怎麼沒落了」　網友突破真相

入秋首波鋒面何時到　最新預測曝

蔡阿嘎最不推「日本1城市」　10大原因譴責

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

一卡通用戶竟比悠遊卡多近1倍　關鍵原因曝光

G級女優徵軟飯男！　符合「6條件」月領30萬

午後變天！　雨最大地區曝

夜市驚見「摔角秀」引發圍觀！影片掀兩派論戰　廟方回應了

教育部送大禮！教師節放假「加碼千元敬師禮券」　2.4萬人受惠

審計部爆漁電共生「7成有電無魚」！漁業署澄清數據差異原因

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【四處奔走】陳佩琪籌7千萬救夫！　現身北院辦保了

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

「淡水老街怎麼沒落了」　網友突破真相

入秋首波鋒面何時到　最新預測曝

蔡阿嘎最不推「日本1城市」　10大原因譴責

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

一卡通用戶竟比悠遊卡多近1倍　關鍵原因曝光

G級女優徵軟飯男！　符合「6條件」月領30萬

午後變天！　雨最大地區曝

夜市驚見「摔角秀」引發圍觀！影片掀兩派論戰　廟方回應了

教育部送大禮！教師節放假「加碼千元敬師禮券」　2.4萬人受惠

審計部爆漁電共生「7成有電無魚」！漁業署澄清數據差異原因

AI投資抵稅變了！會計師拋5大重點　智慧機械適用範圍縮減

黃子佼「冷門作品」無預警出土上架！被消失2個字 封面字體全改了

梅鐸家族繼承達成協議　長子拉克蘭將掌福斯與新聞集團

300名南韓工人被捕後　川普提2要求

2出國優惠今開搶！機票飯店、網卡99元起　景點票買1送1

黑木耳「每天的朋友」！　超級食物營養密碼曝

高配息、填息快　00768B人氣衝上外資買超王

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

無照上路2小時挨罰4.8萬元　駕駛求情罰1次就好被駁回

iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面改版

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

生活熱門新聞

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

午後變天！　雨最大地區曝

教師節首見！教育部送千元禮券

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

G級女優徵軟飯男！　符合「6條件」月領30萬

審計部查核報告：漁電共生7成有電無魚

一卡通用戶竟比悠遊卡多近1倍　關鍵原因曝光

入秋首波鋒面何時到　最新預測曝

今「白露」沖2生肖　6禁忌一次看

夜市驚見「摔角秀」掀論戰　廟方回應了

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

20歲女低頭族脖子老化　醫PO超可怕X光示警

中醫診所「孕婦吃麵孩子會沒心跳」　婦產科名醫闢謠

「淡水老街怎麼沒落了」　網友突破真相

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

午後變天！　雨最大地區曝

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

快訊／家寧拿到公司帳本了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面