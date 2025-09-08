快訊／決定抗告柯文哲　台北地檢署新聞稿全文曝光

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城相關案件，遭羈押近一年，日前以7000萬元交保。柯文哲於9月8日下午現身台北地方法院，發表約7分鐘談話，痛批台灣民主化30年，竟仍有冤獄事件，並質疑檢察官偵辦1年「什麼都沒查到」，更指責檢方損害社會對司法的信任。對此，台北地方檢察署隨即發布聲明，強調柯文哲的言論嚴重誤導事實，混淆視聽，將對柯提出抗告。

北檢表示，京華城案的犯罪事實及相關證據，均由檢察官在偵查過程中依法取得，包括人證、物證和書證，詳細記載於3冊共894頁的起訴書中。審判期間，檢方也積極調查證據，並對證人進行交互詰問，依法履行舉證責任。

檢方指出，案件自起訴後，法院已3度裁准延長羈押，且裁定理由一致認定柯文哲涉嫌違反貪污治罪條例收賄罪、主管及監督事務圖利罪，以及刑法公益侵占罪和背信罪等，犯罪嫌疑重大。因此，柯文哲批評檢方「什麼都沒查到」等言論，與事實不符，企圖影響輿論，檢方予以嚴正駁斥。

台北地檢署呼籲社會各界，應尊重法院獨立審判空間，不應透過媒體發言帶風向，干擾司法程序，損及司法公信力。此外，針對法院裁定柯文哲及另一名被告具保停止羈押，北檢表示將依法儘速提出抗告。

台北地檢署新聞稿如下

針對京華城等案柯姓被告於今(8)日具保後之言論，嚴重誤導事實、混淆視聽，本署嚴正聲明如下：

一、 京華城等案柯姓被告等人之犯罪事實與涉案證據，均經檢察官於偵查中依法取得人證、物證及書證，並詳載臚列於3冊共894頁的起訴書中，且在審判期間，亦經檢察官積極聲請調查證據，對相關證人實施交互詰問，依法善盡舉證責任。甚且，本案起訴後，歷經法院裁准羈押及3次裁准延長羈押，法院裁定理由均一致認定柯姓被告涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪、主管及監督事務圖利罪、刑法公益侵占罪及背信罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，故柯姓被告今日指摘「請問檢察官，你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」、「就是這幾個檢察官，把中華民國的司法社會信任度全部摧毀掉」云云，顯然悖於事實，且企圖誤導輿論、混淆視聽，應予嚴正駁斥。

二、 本案檢察官已依法起訴並在法庭上善盡舉證責任，被告是否有罪，應由法院依法審酌判斷認定。本署呼籲外界應尊重法院獨立判斷之純淨空間，切勿透過媒體放話帶風向，企圖影響輿論干擾審判，而斲傷司法公信力。

三、 針對法院裁定柯姓、應姓被告具保停止羈押一案，本署將儘速依法提起抗告。