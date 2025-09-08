　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美參院軍委會主席返美後再發友台言論　外交部：持續強化自衛能力

▲▼美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）率團抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）日前率團訪台。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克及軍委會「戰略武力」小組主席費雪參議員日前結束訪台行程，返美後再度公開發表友台言論。對此，外交部今（8日）表示，外交部長林佳龍感謝維克主席與費雪參議員持續以具體行動展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。我國作為國際社會負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，共同確保台海、區域乃至全球的和平、穩定與繁榮。

外交部表示，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）及軍委會「戰略武力」小組主席費雪參議員（Deb Fischer）於今（2025）年8月30日結束訪台行程返美後，再度公開肯定台灣推動自我防衛及捍衛自由的決心與努力，並重申美國長期對台灣的安全承諾，強調台美夥伴關係將在共同價值與目標的基礎上延續。

外交部指出，二位參議員並指出台灣對美國國家安全及全球經濟至關重要，鼓勵美國持續推進與台灣等戰略夥伴的合作，共同強化嚇阻及對抗中共的威脅，以維護區域的安全、繁榮與自由。

外交部說，外交部長林佳龍感謝維克主席與費雪參議員持續以具體行動展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。我國作為國際社會負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，共同確保台海、區域乃至全球的和平、穩定與繁榮。

▲美參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）媒體見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲美參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）。（圖／記者林敬旻攝）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／總統府晚間回應柯文哲
快訊／家寧拿到公司帳本了！
貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」
快訊／柯文哲離開新竹老家！小草簇擁喊加油　柯媽哽咽：他瘦很多
快訊／決定抗告柯文哲　台北地檢署新聞稿全文曝光
快訊／北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

快訊／柯文哲離開新竹老家！小草簇擁喊加油　柯媽哽咽：他瘦很多

海巡署舉行千噸級巡防艦下水典禮　蕭美琴主持花蓮、澎湖艦成軍

不是豬腳麵線！柯文哲回新竹先吃「814冰棒」　高虹安在旁一起吃

美參院軍委會主席返美後再發友台言論　外交部：持續強化自衛能力

柯文哲交保　林岱樺：任何司法案件都不該淪為政治鬥爭工具

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部：展現維護台海堅定決心

網稱「買美武器返利進民進黨帳戶」　綠怒斥假消息：將提告造謠者

政府擬推「海纜7法」　綠委：遏止並取締中國利用權宜輪侵擾

都泛淚了！柯文哲探望柯媽媽狀況曝　預計後天再回新竹「看爸爸」

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

快訊／柯文哲離開新竹老家！小草簇擁喊加油　柯媽哽咽：他瘦很多

海巡署舉行千噸級巡防艦下水典禮　蕭美琴主持花蓮、澎湖艦成軍

不是豬腳麵線！柯文哲回新竹先吃「814冰棒」　高虹安在旁一起吃

美參院軍委會主席返美後再發友台言論　外交部：持續強化自衛能力

柯文哲交保　林岱樺：任何司法案件都不該淪為政治鬥爭工具

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部：展現維護台海堅定決心

網稱「買美武器返利進民進黨帳戶」　綠怒斥假消息：將提告造謠者

政府擬推「海纜7法」　綠委：遏止並取締中國利用權宜輪侵擾

都泛淚了！柯文哲探望柯媽媽狀況曝　預計後天再回新竹「看爸爸」

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

快訊／家寧拿到公司帳本了！　發聲「會查清金流」：沒侵佔任何人的錢

歐美表態將對俄祭新一波制裁　克宮回應了

南投溫泉季於鯉魚潭風景區登場　水漾歌唱賽動人、新建水舞設施驚艷

快訊／柯文哲離開新竹老家！小草簇擁喊加油　柯媽哽咽：他瘦很多

快訊／決定抗告柯文哲　台北地檢署新聞稿全文曝光

中元節後睡不安穩！4種「扶陽食物」不怕換季不適

日月光吳田玉：未來10年全球半導體價值鏈重塑　台灣AI與先進製程優勢不變

許凱遭爆「長期聚眾賭博」　經紀公司發聲澄清：採取相應法律措施

新北市場中元節品項供應穩定　副市長劉和然關心庶民經濟

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

政治熱門新聞

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

英籍媒體人辭職離台　萬字批大罷免

柯文哲願出來了　陳佩琪親曝：交保後計劃先回新竹看柯媽媽

痛批賴清德讓台灣四分五裂！　柯文哲喊冤獄：賴清德好好想一想

建議柯文哲交保！郭正亮：別想當蘇治芬第二

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

柯文哲交保噩夢剛開始！作家曝復仇式玩法

終於看到陽光　柯文哲曝獄中生活：出牢房走廊上所有人都得面壁

柯文哲喊冤獄　7分鐘完整發言

沈富雄估柯文哲交保後有3選擇　預測下一步

LIVE／柯文哲出來了！　小草激動歡呼

違法遭檢舉恐罰百萬元　館長氣炸嗆：等我賺到錢就是民進黨末日

點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」

更多熱門

相關新聞

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部發聲了

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部發聲了

加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「魁北克市號」與澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」9月6日聯袂穿越台灣海峽。對此，外交部發言人蕭光偉今（8日）表示，這是加國軍艦今年第二度穿越台海，也是澳洲今年首度派軍艦穿越台海，展現兩國以具體行動維護台海和平穩定的堅定決心。

石破茂請辭　外交部發聲了

石破茂請辭　外交部發聲了

賴清德見證　林佳龍交棒綠盟理事長給高志鵬

賴清德見證　林佳龍交棒綠盟理事長給高志鵬

林佳龍接見荷蘭新任代表　盼台荷齊心深化夥伴關係

林佳龍接見荷蘭新任代表　盼台荷齊心深化夥伴關係

中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

關鍵字：

外交部林佳龍費雪維克記者詹詠淇／台北報導 美國聯邦參議院軍事委員會主席維克及軍委會「戰略武力」小組主席費雪參議員日前結束訪台行程，返美後再度公開發表友台言論。對此，外交部今（8日）表示，外交部長林佳龍感謝維克主席與費雪參議員持續以具體行動展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。我國作為國際社會負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，共同確保台海、區域乃至全球的和平、穩定與繁榮。 外交部表示，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）及軍委會「戰略武力」小組主席費雪參議員（Deb

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

雪碧驚爆遭性侵

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

更多

最夯影音

更多

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面