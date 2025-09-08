美參院軍委會主席返美後再發友台言論　外交部：持續強化自衛能力

▲美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）日前率團訪台。（圖／記者李毓康攝）

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克及軍委會「戰略武力」小組主席費雪參議員日前結束訪台行程，返美後再度公開發表友台言論。

外交部表示，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）及軍委會「戰略武力」小組主席費雪參議員（Deb Fischer）於今（2025）年8月30日結束訪台行程返美後，再度公開肯定台灣推動自我防衛及捍衛自由的決心與努力，並重申美國長期對台灣的安全承諾，強調台美夥伴關係將在共同價值與目標的基礎上延續。

外交部指出，二位參議員並指出台灣對美國國家安全及全球經濟至關重要，鼓勵美國持續推進與台灣等戰略夥伴的合作，共同強化嚇阻及對抗中共的威脅，以維護區域的安全、繁榮與自由。

外交部說，外交部長林佳龍感謝維克主席與費雪參議員持續以具體行動展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。我國作為國際社會負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，共同確保台海、區域乃至全球的和平、穩定與繁榮。

