　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍接見荷蘭新任代表　盼台荷齊心深化夥伴關係

▲▼林佳龍接見荷蘭在台辦事處新任代表浦樂施（Bas Pulles）。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍接見荷蘭在台辦事處新任代表浦樂施（Bas Pulles）。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍昨（5）日於社群平台發文表示，荷蘭在台辦事處新任代表浦樂施（Bas Pulles）上月來台抵任，並於昨日前往外交部拜會林佳龍，雙方就資安議題及經貿合作進行深入交流。林佳龍強調，荷蘭政府與議會近年不斷加強挺台力道，不僅通過多項友台決議，更捍衛台海的自由航行權，相信雙方必能「荷」力齊心，持續深化夥伴關係。

林佳龍表示，上月來台抵任的荷蘭在台辦事處新任代表浦樂施前來外交部拜會，雙方就資安議題與深化雙邊經貿合作關係進行了深入交流，林佳龍認為，台灣與荷蘭已經在半導體、新能源與電子產業等領域上，成為彼此不可或缺的夥伴。

林佳龍指出，400年前，荷蘭來台開啟大航海時代，寫下特殊的歷史情誼；400年後的今天，​台荷已在科技與能源等領域成為關鍵夥伴。林佳龍回顧，2016 年他以台中市長身分訪問荷蘭，也在2018年與荷蘭恩荷芬市簽署「台中宣言」，共同倡議綠色生產、自然生態及人文生活理念。

林佳龍表示，欣見近年荷蘭政府與議會不斷加大對台支持力道。今年4月荷蘭國會以「四箭齊發」方式壓倒性通過4項友台動議，展現對我國的高度支持共識；去年也通過多項友台動議，明確指出聯大第 2758 號決議並未排除台灣參與國際事務。林佳龍說，荷蘭並派遣軍艦通過台灣海峽，捍衛自由航行權，並在世界衛生大會表達對台灣的支持，這些具體行動都令台灣深表感謝。

在正式交流前，林佳龍特別贈送「歐洲台灣文化年」徽章與提袋給浦樂施代表，他也成為首位收到此紀念品的訪賓。林佳龍並分享設計理念，指出此次 LOGO 融合歐洲文化與台灣科技，展現「From tech to culture, Taiwan leads the future.」的核心精神。林佳龍最後表示，相信未來台荷必能「荷」力齊心，在堅實的經濟合作及共享的民主價值基礎上，持續深化雙邊夥伴關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／蔡依林被抓包「晚上10點還沒睡」　露面揭熬夜下場：不漂
江祖平打臉「龔益霆月薪10萬說法」　現身開罵：拿父親前途發誓
中元最強祭典！4000桌人潮暴動
龔益霆潑髒水「愛不到在發瘋」！　江祖平：我沒什麼好失去的
大學助教關渡碼頭輕生！手機驚見女學生私密照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

誰能掌國民黨主席？　凌濤：應打造最強戰隊非個人成戰神

500億無人機招標案遭疑綁標　國防部：全依採購法無私下約定

林佳龍接見荷蘭新任代表　盼台荷齊心深化夥伴關係

《零日攻擊》導演不忍了正式提告！　國民黨：奉陪到底

中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

柯文哲交保黃國昌只發文未現身　陳智菡：他有自己行程

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【才不想理你】狗狗聽奴才喊「蛋捲」秒聽話　結果吃完就走XD

【幫大家避雷了】柴犬被雷嚇到發抖 竟躲在阿公腳邊？？

誰能掌國民黨主席？　凌濤：應打造最強戰隊非個人成戰神

500億無人機招標案遭疑綁標　國防部：全依採購法無私下約定

林佳龍接見荷蘭新任代表　盼台荷齊心深化夥伴關係

《零日攻擊》導演不忍了正式提告！　國民黨：奉陪到底

中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

柯文哲交保黃國昌只發文未現身　陳智菡：他有自己行程

塔巴颱風估明晨生成　更猛午後雷雨+年度大潮齊登場

誰能掌國民黨主席？　凌濤：應打造最強戰隊非個人成戰神

虎魂不滅？巨人傳奇齋藤雅樹開球　平野惠一拎球棒搞笑揪美美蹲捕

攻佔加薩市40%區域！　以軍警告巴勒斯坦平民「向南撤離」

布坎南補位右腿不適仍下二軍　富邦洋投只剩力亞士、鈴木駿輔

馬俊麟消失1年辦畫展！　畫老婆壓力山大：人工修圖「美肌開最強」

公路開車驚見「黑色毛球」好多車閃過　牠撈起無助小黑貓

婦團5點聲明力挺江祖平　「完美被害人不存在」籲停止指責

江宏恩憶少棒鐵血教育！　自爆遭打耳光、球棒敲關節「被打到手腫」

中元最強祭典！虎尾街仔普4千桌盛大登場　北港水果山人潮暴動

是元介掀回憶殺！ 開唱元衛覺醒〈夏天的風〉

政治熱門新聞

柯文哲7千萬交保　他看法官裁定一細節：沒有再演被動交保戲碼空間

7000萬保釋金要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

民眾黨「真正風暴」曝光！　跟柯文哲交保無關

柯文哲交保！江和樹周一帶小草接阿北回家

普發1萬預算增10億！永居外籍人士也納入

游盈隆示警：賴清德所作所為都在弱化台灣　再不改變2026只剩屏東

幕後／7000萬籌足！　柯文哲一念頭今天不回家

柯文哲交保黃國昌只發文未現身　陳智菡：他有自己行程

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

抗戰還是終戰　苦苓舉「5大理由」給答案

更多熱門

相關新聞

高通CEO：英特爾生產技術未達標準　「無法成供應商選項」

高通CEO：英特爾生產技術未達標準　「無法成供應商選項」

高通執行長Cristiano Amon表示，英特爾（Intel）的生產技術目前還不足以成為該手機處理器製造商的供應商。

江啟臣率團赴歐出席故宮特展開幕　會晤多國國會首長深化國會外交

江啟臣率團赴歐出席故宮特展開幕　會晤多國國會首長深化國會外交

帛琉國務長訪台與林佳龍會晤　艾古斯：挺台灣參與「國際刑警組織」

帛琉國務長訪台與林佳龍會晤　艾古斯：挺台灣參與「國際刑警組織」

徐榛蔚率團北市交流　李四川：想到休閒花蓮是首選

徐榛蔚率團北市交流　李四川：想到休閒花蓮是首選

聖露西亞副總理：作為台灣堅實友邦　未來會繼續支持台灣國際參與

聖露西亞副總理：作為台灣堅實友邦　未來會繼續支持台灣國際參與

關鍵字：

外交荷蘭林佳龍經貿合作

讀者迴響

熱門新聞

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面