高雄騎士「停機車格」遭罰1200！PO網討拍慘被罵翻...原因曝光

▲高雄一名男子因圖方便挪他人車，遭開罰1200元。（示意圖，非本文當事者／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市鼓山區7日上午發生一起停車糾紛，一名男騎士在明華路找車位時，為了停進路邊機車格，竟擅自挪動他人已停妥的機車。過程中，恰巧有員警巡邏經過，上前提醒「勿隨意移動他人車輛」，但男子仍執意停入同一格位，最終因「一格停放兩輛機車」遭警方依法舉發，面臨最高1200元罰鍰。

這名男子錄影上傳網路，抱怨警方「出爾反爾」，聲稱當下員警表示「可以停，只是道德上不要移別人的車」，因此才決定喬位停車，未料警員返頭時竟開單，讓他不滿直呼「這不是搞偷襲嗎？」然而貼文曝光後，卻引來網友砲轟「已所不欲，勿施於人」，討拍失敗最後刪文。

鼓山分局澄清，當下員警僅針對「移動他人機車」行為進行勸導，提醒勿造成車損或糾紛，並未允許一格停放兩車。員警離開後，返程再度經過現場，才發現同一停車格內已有兩輛車，符合違規情形，因此依法開單舉發。

警方強調，《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第9款明定「停車位置不依規定」即屬違規，一格只能停放一台機車，最高可處1200元罰鍰，呼籲民眾找車位應耐心等待或另覓空位，切勿擅自移動他人車輛，以免受罰或引發爭端，共同維護交通秩序。