當鋪竊案嫌犯拒捕衝撞！高雄警連開4槍　驚險圍捕過程曝光

記者吳世龍、吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區7日驚傳槍響，警方在圍捕嫌犯時遭到衝撞，當場開了4槍順利抓人，並追回部分贓款。這名嫌犯涉嫌在6日涉及一起銀樓竊盜案。

▲警方發現陳姓嫌犯駕車行經鳳山區博愛路，立即以偵防車前後包夾進行圍捕，陳嫌拒捕並衝撞警車及員警。（圖／記者吳世龍翻攝）

鹽埕分局6日早上接獲報案，指出府北路上一家當鋪的保險箱遭竊，損失金額36萬元，包括現金、黃金、鑽石及手錶等貴重物品。警方立即組成專案小組，調閱監視器後鎖定28歲的翁姓男子及26歲的陳姓男子涉有重嫌。

專案小組隨即展開追查，6日下午5時許，於三民區將翁姓嫌犯查緝到案。今日（7日）下午3時許，專案小組發現另一名陳姓嫌犯駕車行經鳳山區博愛路，見時機成熟，立即以偵防車前後包夾進行圍捕。不料，陳嫌拒絕配合，並開車前後衝撞警車及在場員警，情況十分危險。

為避免嫌犯持續衝撞造成人員受傷，員警果斷對陳嫌車輛開槍，先後朝前後輪胎各開一槍，但陳嫌仍持續衝撞。警方隨後再朝引擎部位連開兩槍，陳嫌車輛直到撞上路邊停放的汽車後才停下來。

警方隨即使用破窗器，將車窗擊破後逮捕陳嫌，確認現場無人受傷。員警在陳嫌身上起出約20多萬元的現金，而其他黃金、鑽石等物品則已遭到變賣。訊後，警方將依竊盜罪及妨害公務罪將陳嫌移送至高雄地檢署偵辦。