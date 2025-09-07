　
社會 社會焦點 保障人權

偷同樓層正妹內衣「回房舔+聞」再放回洗衣機　變態男下場曝

▲桃園市王姓男子佯稱是女性內衣推銷員，向女大生騙填問券，隨後又騙自拍裸內衣、裸照照片給他，王竟以此脅迫需發生性行為，否則將散布影片，共有3名女子受害。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲高雄男租客偷拿同樓層女租客內衣，因竊盜罪和跟蹤騷擾被判刑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名黃姓男子對同樓層女租客萱萱(化名)有好感，不僅觀察她出入租屋處的作息，還趁萱萱使用公用洗衣機洗衣服時，偷偷拿走萱萱的內衣，回房間舔舐嗅聞，又在萱萱傳訊質問他後，整夜興奮回訊「妳怎麼還沒睡」、「妳在說話」、「晚安」、「早安我去上班了」，被告上法院。高雄地院審理，法官判黃男犯竊盜罪，處拘役20日，又犯跟蹤騷擾罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元。可上訴。

判決指出，黃男和萱萱為同樓層租客，因黃男對萱萱的胸部心生好感，他先於2024年10月21日晚間8時許，用LINE私訊詢問萱萱有沒有加他好友，又持續觀察萱萱的日常生活作息、了解她何時出入租屋處，並於同年12月30日晚間10時許，趁萱萱把衣物放進公用洗衣機清洗，黃男將萱萱的內衣拿出來，帶回房間又舔又聞，隔日近午才把內衣放回洗衣機。

然而萱萱在黃男把內衣放回去前，已經發現內衣不見，經向租屋處管理者協助詢問，發現是黃男拿的，便傳訊詢問黃男，沒想到黃男從2025年1月6日凌晨2時45分起，開始狂傳「妳怎麼還沒睡」、「妳在說話」、「晚安」、「妳在說話」、「晚安」、「早安我去上班了」等訊息，一直傳到早上5時50分才停止，讓萱萱覺得很害怕，前往警局報案。

黃男到案後坦承犯行，辯稱「沒有要據為己有，單純就是喜歡味道而已，舔完聞完後就放回洗衣機歸還」，檢方依黃男涉竊盜、跟蹤騷擾起訴，向法院聲請簡易判決。

全案經高雄地院審理，黃男偷拿內衣的部分，依犯竊盜罪，處拘役20日，另他又犯跟蹤騷擾罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

