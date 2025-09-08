柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　蘇一峰神比喻笑了

▲柯文哲與陳佩琪在支持者的簇擁下離開北院。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲歷經一年羈押，終於以北院裁定七千萬元交保。外界認為，民眾黨未來可能面臨「兩個太陽」局面；不過，名醫蘇一峰則突破盲點，更反問道「會有球隊嫌棄王牌球員太多嗎？」

蘇一峰發文表示，柯文哲交保後，馬上火力全開金句連發，「側翼這幾天趕快造謠會出現兩個太陽，趕快潑糞攻擊黃國昌老師，其實就是怕了兩隻巨砲開砲。」

他將柯文哲比喻為「劉備活過來」，而黃國昌則是「諸葛孔明」，認為黃在過去的一年裡，有好好穩住民眾黨的支持者。

對此，網友們紛紛回應，「希望台灣人能用智慧看清楚問題，不要意識形態看問題，台灣人不團結才是大問題」、「我從支持民進黨，到懷疑民進黨，到討厭民進黨，這一年我開始痛恨民進黨」、「應該滿腔怒火的人，反而羽扇綸巾談笑風生，淡淡地挖苦敵人，可能更可怕，因為不知道在醞釀多大的反擊」。

另外，針對媒體詢問黨內是否會出現權力矛盾，黃國昌強調，民眾黨內部的互信與默契並非外界能想像，民進黨與綠營媒體的挑撥離間「真的大可不必」。

民眾黨祕書長周榆修也直言，「不會啦，想太多了，沒有這個問題。」副祕書長許甫同樣強調，全黨會齊心努力，不會被見縫插針的話術影響。

