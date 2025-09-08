　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

柯文哲交保！　陸網友建議：可向中國最高檢申訴

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

大陸中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲遭羈押363天，今（8）日點頭同意交保。部分陸媒進行報導之後，引發大陸網友兩極看法，有人說，「回去做醫生吧……民進黨你對付不了」，也有人直呼「此仇不報白活了」，甚至有人建議「可向中國最高檢（最高檢察院）申訴」。

柯文哲因涉京華城案遭羈押，5日台北地方法院裁定柯文哲7000萬交保，限制住居且限制出境、出海8月，須接受電子監控。今日柯文哲終於透過律師鬆口，願意接受交保與附加條件，並於下午2時30分許現身於北院外。

相對於台灣社會今日對柯文哲交保有熱烈討論，至截稿為止，該消息尚未引發陸媒普遍轉發，相關報導多數來自涉台媒體。值得注意的是，目前微博熱搜還未出現相關新聞，不過「柯文哲重獲自由現場畫面」話題已經升到了百度熱搜第37名。

對此話題討論最為熱烈的場域，是在大陸各新聞APP的留言區。有大陸網友表態支持柯文哲：「政治鬥爭的犧牲品」、「民進黨比舊社會的國民黨還惡毒」、「坐牢對精神的摧殘真的是肉眼可見」、「希望柯文哲更加堅強，加油！」

更有人直呼要柯文哲報仇：「有仇不報非君子，君子報仇十年不晚」、「早知如此何必當初！此仇不報白活了！」

有大陸網友感嘆，「柔弱人不適合搞政治，搞政治的不狠很難最終勝出」，還有人認為，柯文哲應該放棄從政：「回去做醫生吧，ICU的容易對付，民進黨你對付不了」。

另有大陸網友為了當時藍白合破局而耿耿於懷，「當年和國民黨聯合起來奪取政權，哪有這遭罪」、「不管國民黨對錯，也應該聯合起來共同對付民進黨，不然，哪有今天呢？」、「關鍵時候老是砸國民黨的鍋」。

另外一些討論則越來越歪樓：「可向中國最高檢申訴台省地方檢察院」、「就不想來北京看看了？」、「就算清白，亦有污垢。必須反思，方能立地成佛，做個敢作敢當頂天立地的中國人」。

▼陸媒留言區湧入網友討論。（圖／翻攝鳳凰新聞APP）

▲▼陸媒新聞留言區湧入網友討論。（圖／翻攝鳳凰新聞APP）

