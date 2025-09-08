柯文哲到老家了！　柯美蘭「借千萬助交保」：檢方絕對可能抗告

▲柯文哲交保後直奔新竹老家，過火爐去霉運見媽媽。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

記者戴若涵／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城弊案，遭羈押363天，台北地方法院5日裁定7千萬元交保，限制出境、出海8月，需接受電子監控，8日終於辦保完成。他先在北院外感謝支持群眾後，隨即上車返回新竹老家，稍早柯文哲到家了。對此，柯美蘭認為，檢方絕對有可能再抗告，她的一顆心並沒有放下，若交保金額再提高，她會努力再湊。

柯媽何瑞英一早得知兒子即將返家的消息，趕緊準備火爐，要替兒子去霉運，她8日也哽咽表示，除了替兒子接風洗塵之外，還要找機會一同祭拜今年2月離世的柯爸柯承發。

▲柯文哲交保後在黃國昌陪伴下接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）

稍早柯文哲返抵新竹老家後，跨過火爐、用力踩破瓦片，在陳佩琪的陪伴下閃身進入家中。面對媒體提問柯文哲交保缺的最後一千萬元，是否是柯美蘭借的，柯美蘭表示，「其中一千萬是我這邊借的，所以早上都在忙著轉帳」。

柯美蘭認為，檢方「絕對有可能抗告」，從去年就看得出來，高院跟北檢聯手，「我的心並沒有放下」，坦言對未來不是那麼有把握，另外，若交保金額再提高的話，她「會再努力湊」，但因柯文哲告訴她，不想跟家人借款，柯文哲心中有一把尺在，強調「我還是以哥哥的標準看」，但若需要幫忙，她絕對沒有問題。

▲柯文哲到新竹老家了，柯美蘭接受媒體訪問。（圖／ETtoday攝影中心）