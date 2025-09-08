　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「上帝的網紅」阿庫蒂斯封聖　15歲電腦奇才成首位千禧世代聖人

阿庫蒂斯正式冊封為聖人。（翻攝EWTN YouTube頻道）

▲阿庫蒂斯正式冊封為聖人。（翻攝EWTN YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

義大利少年卡洛阿庫蒂斯（Carlo Acutis）2006年病逝，生前因善用科技傳播天主教信仰，被譽為「上帝的網紅」。教宗良十四世（Pope Leo XIV）週日（7日）在聖伯多祿廣場舉行露天彌撒，正式宣布將阿庫蒂斯冊封為聖人。現場吸引8萬名教友到場觀禮，當中不乏年輕人與家庭，一同見證天主教首位千禧世代聖人的誕生。

根據《美聯社》報導，週日是良十四世上任後主禮的第一場封聖彌撒，除了阿庫蒂斯，還有另一名義大利青年皮耶喬治弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）封聖，他1925年因小兒麻痺病逝。教宗在彌撒中，讚揚兩人用生命創造「奉獻給天主的傑作」，提醒年輕世代不要虛度人生，要將生命導向更高更遠的境界。

阿庫蒂斯1991年生於倫敦，父母富裕卻信仰淡薄。阿庫蒂斯出生後不久，舉家搬回米蘭，他在那裡度過快樂的童年，同時，對信仰的熱誠也越來越強烈。阿庫蒂斯從小就展現電腦天賦，涉獵大學程度的程式書籍。

「上帝的網紅」阿庫蒂斯封聖！　15歲電腦奇才成首位千禧世代聖人

▲阿庫蒂斯被安放在玻璃棺內，看上去就像睡著一樣。（翻攝X@MarioNawfal）

阿庫蒂斯在十幾歲時，建立了一個多語言網站，詳細整理超過150處全球教會認可的聖體奇蹟，包括地點分布圖、影片與虛擬博物館，方便教友理解聖體奇蹟的歷史與意義。這在當時幾乎只有電腦專業人士能完成，阿庫蒂斯因此獲得「上帝的網紅」稱號。

雖然熱愛科技，阿庫蒂斯卻自律嚴謹，每天花數小時在聖體前祈禱，更嚴格限制自己每週只能玩1小時電動。他認為，真實的人際關係比虛擬世界更重要，這份克己與專注，正符合教會提醒信眾「警惕科技社會風險」的訴求。2006年10月，阿庫蒂斯因急性白血病驟逝，得年15歲，長眠於聖方濟的故鄉亞西西。

「上帝的網紅」阿庫蒂斯封聖！　15歲電腦奇才成首位千禧世代聖人

▲教宗良十四世主持封聖彌撒，阿庫蒂斯的父母都到場。（翻攝X@CatholicCassie）

阿庫蒂斯過世後，數百萬青年到亞西西朝聖，他被安放在玻璃棺內，身穿牛仔褲、NIKE運動鞋和帽T，供人瞻仰，看上去就像睡著了一樣。

阿庫蒂斯封聖所需的2個奇蹟，皆與信友向他轉禱有關，2013年，巴西一名男童罹患嚴重胰臟病，被醫生宣告幾無治癒可能，但在家人和神父透過阿庫蒂斯祈禱後，病況奇蹟痊癒，獲梵蒂岡認證。2022年，哥斯大黎加一名女學生車禍、腦部重創，母親至亞西西阿庫蒂斯墓前祈禱後，女兒竟快速康復。兩起事件均經醫學與神學審查確認，成為他封聖的重要依據。

阿庫蒂斯的「聖髑」，也就是部分遺骸，更曾環遊世界，成為聖物，2023年、2024年曾來過台灣，北中南教區舉行聖髑瞻禮，吸引無數教友前往祈禱。

「上帝的網紅」阿庫蒂斯封聖！　15歲電腦奇才成首位千禧世代聖人

▲阿庫蒂斯和弗拉薩蒂的封聖彌撒，吸引8萬教友參加。（翻攝 EWTN YouTube頻道）

「上帝的網紅」阿庫蒂斯封聖！　15歲電腦奇才成首位千禧世代聖人

▲封聖彌撒週日在聖伯多祿廣場舉行，場面壯觀。（翻攝 EWTN YouTube頻道）

事實上，阿庫蒂斯的封聖典禮原定於今年稍早舉行，但因前教宗方濟各（Pope Francis）今年4月逝世而延後。方濟各生前大力推動阿庫蒂斯的封聖案，深信教會需要這樣一位能吸引年輕世代、同時回應數位時代挑戰與希望的典範。

梵蒂岡長期推廣阿庫蒂斯，將他塑造成「隔壁鄰居般的聖人」，作為「平凡卻能完成非凡事蹟」的千禧世代代表。他的封聖彌撒有36位樞機、270位主教與數百位司鐸共祭，顯示他在教會層級與普羅信眾中，都具高度吸引力。

美國聖十字學院教授馬修施馬茲（Matthew Schmalz）指出，阿庫蒂斯的封聖，將天主教會的民間信仰傳統延伸到數位時代，「他展現了一種方式，告訴天主教徒在數位世界中應該怎麼拿捏，用自律的態度，把重心放在永恆的信仰上。他就像是一位在複雜數位時代中，依然保持單純的聖人」。


更多鏡週刊報導
凱特王妃金髮惹議後「悄悄回歸棕髮」！　穿6萬元黑西裝看球向「她」致敬
教宗良十四世「戴白襪球帽」神助攻！　球員嗨翻：我們需要這支持
新教宗上任！駐教廷大使：他感謝台灣　清楚知道台灣與中國不同

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲抱怨24小時看不到陽光　北所：有提供
新北發生離奇命案！　死者身分成謎
柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　名醫神比喻笑了
台中2少女看電影被打！女星暖心傳訊、視訊關心
快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！黑衣男「撒冥紙」吼：台灣沒司法了
I’m donut？甜甜圈出包　業者道歉：已全額退款
柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」　歐洲領袖急訪美拚止戰

西捷航空降落「世界最危險機場」　右主起落架塌陷！乘客急疏散

3小姊弟獲救！「通緝犯父」爆槍戰被警擊斃　荒野逃亡4年破功

「上帝的網紅」阿庫蒂斯封聖　15歲電腦奇才成首位千禧世代聖人

以色列爆槍響！　槍手登公車「朝乘客開火」至少5死

點燃炸彈突扔進家中　英勇可卡犬衝上前「一口咬住」救全家人

致死率75％！　南韓新增「立百病毒感染症」為一級傳染病

韓女網紅拍片摔死！　海拔1680m「火山頂墜落」命喪蒙古

現代車廠300人被捕「驚見鐵鍊綑綁」　南韓外長急赴美

iPhone 17 Air將亮相！　分析師警告「先別急著買」原因曝光

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」　歐洲領袖急訪美拚止戰

西捷航空降落「世界最危險機場」　右主起落架塌陷！乘客急疏散

3小姊弟獲救！「通緝犯父」爆槍戰被警擊斃　荒野逃亡4年破功

「上帝的網紅」阿庫蒂斯封聖　15歲電腦奇才成首位千禧世代聖人

以色列爆槍響！　槍手登公車「朝乘客開火」至少5死

點燃炸彈突扔進家中　英勇可卡犬衝上前「一口咬住」救全家人

致死率75％！　南韓新增「立百病毒感染症」為一級傳染病

韓女網紅拍片摔死！　海拔1680m「火山頂墜落」命喪蒙古

現代車廠300人被捕「驚見鐵鍊綑綁」　南韓外長急赴美

iPhone 17 Air將亮相！　分析師警告「先別急著買」原因曝光

李長榮發表先進半導體製程濕式配方　支援晶圓清洗、封裝後清洗

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

柯文哲交保重提在押舍房不見天日　北所澄清：已供保健所需光線通風

蘆洲離奇命案！1女發黑躺床飄濃濃屍臭…「假名租屋6年」身分成謎

讚柯文哲意志力堅定、不屈服　徐巧芯：推司法改革讓眾人受保障

中秋前夕宵小蠢動　里港警出擊守護泰國蝦

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」　歐洲領袖急訪美拚止戰

彰化婦與家人爭執失蹤　女兒心急報案…潮州警跨縣火速尋獲

明起連6天西半部防午後雷雨　3地高溫飆36度以上

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

國際熱門新聞

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

車禍被宣布腦死　19歲男喪禮中突然咳嗽復活

老總退休打工狂講古　客人走光員工辭職

日相石破茂下台　矢板明夫：對台灣絕對是一件好事

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

中國批航行台海「滋擾挑釁」　加拿大、澳洲1原則回應了

荷蘭人實現週休3日　工時歐洲第一

槓上普丁　川普對俄實施第2階段制裁

她逃過戰火「坐火車竟遭刺死」

機場行李消失　男AirTag追蹤到廢墟

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

湯姆漢克斯獲西點軍校頒獎　臨時取消

天降富翁！美樂透547億頭獎2人均分

全球首見！黑豹野外交配直擊畫面曝光

更多熱門

相關新聞

台知名飯店暫停營業！傢俱電器100元起出清拍賣

台知名飯店暫停營業！傢俱電器100元起出清拍賣

屏東最大飯店「鮪魚家族飯店屏東館」無預警宣布自9月1日起暫停營運1年，進行全面改裝升級。消息一出，館方隨即祭出「封館出清」，館內電視、冰箱、床墊、沙發等傢俱家電以百元起跳的超低價拍賣，現場湧入大批民眾搶購，氣氛熱鬧宛如大型市集。

川普18歲孫女送友粉紅戰車生日禮

川普18歲孫女送友粉紅戰車生日禮

YAMAHA R1／R6賽道版開賣

YAMAHA R1／R6賽道版開賣

凱特回歸棕髮　穿黑西裝看球向「她」致敬

凱特回歸棕髮　穿黑西裝看球向「她」致敬

盜銷一條龍　釀台灣山林悲歌

盜銷一條龍　釀台灣山林悲歌

關鍵字：

上帝的網紅Carlo Acutis義大利鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

雪碧驚爆遭性侵

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父不滿影城作為

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面