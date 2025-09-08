「上帝的網紅」阿庫蒂斯封聖！　15歲電腦奇才成首位千禧世代聖人

▲阿庫蒂斯正式冊封為聖人。（翻攝EWTN YouTube頻道）

義大利少年卡洛阿庫蒂斯（Carlo Acutis）2006年病逝，生前因善用科技傳播天主教信仰，被譽為「上帝的網紅」。教宗良十四世（Pope Leo XIV）週日（7日）在聖伯多祿廣場舉行露天彌撒，正式宣布將阿庫蒂斯冊封為聖人。現場吸引8萬名教友到場觀禮，當中不乏年輕人與家庭，一同見證天主教首位千禧世代聖人的誕生。

根據《美聯社》報導，週日是良十四世上任後主禮的第一場封聖彌撒，除了阿庫蒂斯，還有另一名義大利青年皮耶喬治弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）封聖，他1925年因小兒麻痺病逝。教宗在彌撒中，讚揚兩人用生命創造「奉獻給天主的傑作」，提醒年輕世代不要虛度人生，要將生命導向更高更遠的境界。

阿庫蒂斯1991年生於倫敦，父母富裕卻信仰淡薄。阿庫蒂斯出生後不久，舉家搬回米蘭，他在那裡度過快樂的童年，同時，對信仰的熱誠也越來越強烈。阿庫蒂斯從小就展現電腦天賦，涉獵大學程度的程式書籍。

▲阿庫蒂斯被安放在玻璃棺內，看上去就像睡著一樣。（翻攝X@MarioNawfal）

阿庫蒂斯在十幾歲時，建立了一個多語言網站，詳細整理超過150處全球教會認可的聖體奇蹟，包括地點分布圖、影片與虛擬博物館，方便教友理解聖體奇蹟的歷史與意義。這在當時幾乎只有電腦專業人士能完成，阿庫蒂斯因此獲得「上帝的網紅」稱號。

雖然熱愛科技，阿庫蒂斯卻自律嚴謹，每天花數小時在聖體前祈禱，更嚴格限制自己每週只能玩1小時電動。他認為，真實的人際關係比虛擬世界更重要，這份克己與專注，正符合教會提醒信眾「警惕科技社會風險」的訴求。2006年10月，阿庫蒂斯因急性白血病驟逝，得年15歲，長眠於聖方濟的故鄉亞西西。

▲教宗良十四世主持封聖彌撒，阿庫蒂斯的父母都到場。（翻攝X@CatholicCassie）

阿庫蒂斯過世後，數百萬青年到亞西西朝聖，他被安放在玻璃棺內，身穿牛仔褲、NIKE運動鞋和帽T，供人瞻仰，看上去就像睡著了一樣。

阿庫蒂斯封聖所需的2個奇蹟，皆與信友向他轉禱有關，2013年，巴西一名男童罹患嚴重胰臟病，被醫生宣告幾無治癒可能，但在家人和神父透過阿庫蒂斯祈禱後，病況奇蹟痊癒，獲梵蒂岡認證。2022年，哥斯大黎加一名女學生車禍、腦部重創，母親至亞西西阿庫蒂斯墓前祈禱後，女兒竟快速康復。兩起事件均經醫學與神學審查確認，成為他封聖的重要依據。

阿庫蒂斯的「聖髑」，也就是部分遺骸，更曾環遊世界，成為聖物，2023年、2024年曾來過台灣，北中南教區舉行聖髑瞻禮，吸引無數教友前往祈禱。

▲阿庫蒂斯和弗拉薩蒂的封聖彌撒，吸引8萬教友參加。（翻攝 EWTN YouTube頻道）

▲封聖彌撒週日在聖伯多祿廣場舉行，場面壯觀。（翻攝 EWTN YouTube頻道）

事實上，阿庫蒂斯的封聖典禮原定於今年稍早舉行，但因前教宗方濟各（Pope Francis）今年4月逝世而延後。方濟各生前大力推動阿庫蒂斯的封聖案，深信教會需要這樣一位能吸引年輕世代、同時回應數位時代挑戰與希望的典範。

梵蒂岡長期推廣阿庫蒂斯，將他塑造成「隔壁鄰居般的聖人」，作為「平凡卻能完成非凡事蹟」的千禧世代代表。他的封聖彌撒有36位樞機、270位主教與數百位司鐸共祭，顯示他在教會層級與普羅信眾中，都具高度吸引力。

美國聖十字學院教授馬修施馬茲（Matthew Schmalz）指出，阿庫蒂斯的封聖，將天主教會的民間信仰傳統延伸到數位時代，「他展現了一種方式，告訴天主教徒在數位世界中應該怎麼拿捏，用自律的態度，把重心放在永恆的信仰上。他就像是一位在複雜數位時代中，依然保持單純的聖人」。



