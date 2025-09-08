川普18歲孫女寵友不手軟！豪送鑽石、粉紅戰車生日禮

▲艾瑪（右）過生日，凱伊（左）把她的愛車用上粉紅色包膜。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

美國總統川普（Donald Trump）的18歲孫女凱伊（Kai Trump）不只是高爾夫球健將，還是網紅。近日她在YouTube分享幫閨密艾瑪（Emma Markin）過生日的影片，她寵好友不手軟，不只送上鑽石首飾，更大手筆把艾瑪的愛車包裝成「死亡芭比粉」，讓艾瑪看得驚呼連連。網友們看了也羨慕，直呼：「不愧是川普的孫女」。

凱伊7日在YouTube頻道分享最新Vlog，標題為「給我最好的朋友生日驚喜」（Surprising my BEST FRIEND for her birthday），紀錄她為艾瑪準備18歲生日禮物的過程。凱伊在影片開頭展示她精心挑選的鑽石首飾，有一枚鑲有十字架的鑽石戒指，還有一條鑲滿小鑽石的字母E項鍊。凱伊解釋，艾瑪是基督徒，「她很虔誠，所以我特地為她挑了這款十字架戒指。」

▲凱伊準備十字架戒指給艾瑪當生日禮物。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

▲項鍊上有一個鑲滿小鑽石的字母E，是艾瑪名字的縮寫。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

最驚喜的禮物還在後頭，凱伊偷偷將艾瑪的福特Bronco越野休旅車，換上她最愛的「死亡芭比粉」包膜。可見凱伊駕駛著自己的特斯拉Cybertruck到艾瑪家，等待好友看到已經包裝成熱粉色的愛車，給她一個驚喜。艾瑪的母親參與這場驚喜計畫，親自開車送女兒回家，好讓她在毫無防備下看到全新的「粉紅戰車」。

當艾瑪走下車、看到自己的車換上粉色外衣時，整個人又驚又喜，張大口不斷驚呼：「我的天啊！」她難掩興奮，臉上表情不可置信。後來她將車子命名為「芭比」。

▲艾瑪看到自己的車變成粉紅色，相當驚喜。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

▲凱伊用心準備生日禮物給好友。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

▲凱伊（左）跟艾瑪（右）是好閨密。（圖／翻攝Kai Trump YouTube頻道）

接著，一夥好友趁艾瑪外出時，把她的房間布置成夢幻粉紅色，她看到後不斷道謝。艾瑪的生日晚餐有蛋糕、披薩、餅乾，當她收到凱伊送的十字架鑽戒、項鍊時，表示好喜歡，相當暖心。

▲凱伊跟爺爺川普，祖孫感情很好。（圖／翻攝kaitrumpgolfer IG）

影片曝光後，網友們紛紛羨慕女孩們之間的情誼，「看到這些年輕女孩不濃妝艷抹，就這麼漂亮，真是讓人耳目一新，凱伊和她的朋友們真是好榜樣」「凱伊和艾瑪的友誼讓人溫暖」「凱伊好貼心，父母教得好」「艾瑪太可愛了，有這麼好的朋友真幸運」。

還有人讚凱伊很有爺爺的風範，有人則趁機嗆：「告訴你爺爺川普先生，印度不會被他的關稅嚇到…順便說一句，我喜歡你的影片。」



