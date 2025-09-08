高雄總圖疑淪謎片場！「偷拍+廁所激戰」會員限定　館方發聲

▲高雄市立圖書館總館疑似成為謎片場景 。（圖／翻攝高雄市立圖書總館網站）

記者吳奕靖／高雄報導

網路社群在今日（8日）揭露有一支18禁不雅影片，拍攝場景是在出現在高雄市立圖書館總館。對此，轄區前鎮分局與館方先後回應，警方強調「尚未接獲報案，但已主動調查追查拍攝者」，館方也表示不知情，但是以最嚴正態度譴責，並承諾全力配合偵辦，避免類似情事再度發生。

據了解這部疑似在高雄市立總圖拍攝的謎片，是被放在情色網站，同時限定會員觀賞，內容包括偷拍、廁所激戰等。前鎮分局表示，目前尚未接獲正式報案，已經著手調閱相關影像，全力追查涉案人員，以釐清事發經過並還原事實。警方提醒，若如網路貼文所述，當事人在公共場所進行不雅行為，恐涉及《刑法》妨害風化罪，最重可處一年以下有期徒刑，另意圖營利者還可加重處罰。警方也呼籲民眾勿下載或轉傳相關影片，以免誤觸法網。

高雄市立圖書館總館強調，被揭露的不雅影片事件，發生第一時間未接獲讀者反映或巡查發現，但若真有這個行為將違反市圖閱覽注意事項第25條：「讀者如患法定傳染病或心神喪失、酗酒泥醉及服裝不整，有礙閱讀環境、秩序者，均不得入館」及社會秩序維護法等相關規定，得依同事項第26條「讀者如違反本注意事項規定，經本館人員規勸不聽者，本館得視情節輕重，請其離館並暫停其閱覽資格或註銷閱覽權利。情節重大者，依法報請警察機關處理」。

高市圖也對此行為予以最嚴正譴責，強調圖書館是全民閱讀、學習與安靜自修的公共空間，若有人於館內拍攝猥褻內容，不僅嚴重影響其他讀者權益，更已違反社會秩序與館內規範。館方指出，雖然事件發生當下未接獲讀者檢舉，目前已針對此案積極配合警方調查，並全面檢視與強化館內監視系統與安全巡查機制，確保環境清淨，保障讀者人身安全與閱讀權利。

目前事件真相仍待進一步釐清，但館方與警方皆表明「依法處理、絕不寬貸」，呼籲社會共同維護公共秩序。