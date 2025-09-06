　
地方 地方焦點

告別陰暗潮濕！基隆33校「美學廁所」上路　海洋風超吸睛

▲基隆33校「美學廁所」上路 海洋主題超吸睛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆33校「美學廁所」上路，長興國小海洋主題超吸睛。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為提升校園環境品質，基隆市政府積極向中央爭取經費，並編列自籌款推動多項校園改善工程。今年度獲得教育部「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」核定補助總經費1億1,056萬2,000元，其中中央補助8,778萬7,200元，市府配合2,277萬4,800元，將改善全市33所國中小、共162間老舊廁所。

此次補助範圍涵蓋半數以上學校，重點改善廁所老舊損壞、管線阻塞、通風採光不良等問題。信義國小主任蔡祥麟對已完工的廁所表示讚賞：「超棒的！明亮、通風，連漏水問題都一併解決了！」今年剛完工的長興國小廁所以「海洋教育」為主題，繪製海龜、鯨魚等海洋生物圖騰，結合藍色系線條與牆面設計，打造具在地特色與教育意義的藝術空間。

▲基隆33校「美學廁所」上路 海洋主題超吸睛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市武崙國中的廁所看起來像是高級飯店的設施。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，市府還自籌2億1,150萬餘元，自2023年至2027年逐年改善23校、41棟校舍的防水隔熱功能與美學質感。截至今年3月20日，已完成15校18棟校舍工程。

在校舍安全方面，市府依據建築法進行耐震能力評估，並編列1億1,817萬餘元自籌經費，預計2024年至2027年改善4校8棟校舍。今年暑假已有武崙國小、八斗高中、建德國中等3校開工，預計年底完成驗收。

▲基隆33校「美學廁所」上路 海洋主題超吸睛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市百福國中的廁所頗具後現代風格。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

教育處長徐嬿立指出，學校環境是教育的一部分，市府除了改善硬體設施，更希望將課程與美感教育結合，讓藝術融入生活與學習，打造兼具實用與美感的校園新氣象。

謝國樑表示，為保障師生安全與提升環境品質，市府將持續推動校舍耐震補強、防水隔熱及老舊廁所改善計畫，提供清新明亮、舒適安全的校園環境。

更多新聞
告別陰暗潮濕！基隆33校「美學廁所」上路　海洋風超吸睛

