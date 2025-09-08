看電影弄丟AirPods！他靠「這功能」一路追蹤...結局神展開

▲原PO看完電影準備搭捷運回家時，才驚覺AirPods不見了。（示意圖／unsplash）

一名網友表示，在電影院看完電影後的返家途中，驚覺口袋裡的耳機遺失了。不過他也不輕易放棄，透過Apple耳機AirPods的「尋找」功能一路追查行蹤，最終竟然在舊衣回收箱裡找到耳機，結局被網友直呼是「神展開」。

一名網友在網路論壇Dcard發文表示，5日下班後到台北信義威秀影城買票要看電影。入場前，他還戴著耳機與姊姊講電話，直到入場後才將耳機取下放進褲子口袋，因此非常確定耳機有帶到電影院內。

直到原PO準備搭捷運回家，才驚覺耳機不見了，他趕回電影院詢問工作人員，對方告知整理座位時並未撿到耳機。原PO原以為耳機就此消失，沒想到6日打開AirPods的「尋找」功能後，定位畫面竟顯示耳機一路從信義區到中山區，十分鐘後再變成內湖區。

於是當天晚間原PO直奔定位顯示的內湖西康公園，在附近邊走邊找，也偵測到微弱的訊號；而他在公園入口旁坐著休息時，訊號突然增強，但他眼前只看到一座「舊衣回收箱」。

原PO試著將手機伸進回收箱內測試，沒想到訊號瞬間滿格，且手機也感應到訊號，幾乎百分百確定耳機就在回收箱內。不過他致電給回收箱單位，須等上班日才能打開回收箱。

雖然無法馬上取回遺失的耳機，但原PO也感嘆道：「這小偷到底是好人還是壞人？可以選擇給警察局給電影院，但他丟在了舊衣回收箱？」他也鼓勵遺失耳機的網友們，只要有恆心、毅力，仍有機會找回耳機。

這段曲折故事曝光後，掀起網友熱議，不少網友直呼「一定是耳機一直響，他擔心被發現，所以直接丟在舊衣回收箱裡」、「我覺得他只是發現耳機在叫、有人在找，情急之下亂丟」、「『尋找』真的有用，Apple產品只要有網路，能發出訊號的Apple裝置在附近，都可以協助上傳GPS位置」、「結局神展開」，「原來可以偵測訊號」。

事實上，Apple官網曾說明，若AirPods遺失了，可以在已配對裝置（例如iPhone或Mac）上，使用「尋找」功能幫助找回，也可以在iCloud.com/find網站上找到AirPods。如果「尋找」網路已關閉（或者AirPods 不支援「尋找」網路），「尋找」App會顯示上次連接的時間和地點。

