　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看電影弄丟AirPods！他靠「這功能」一路追蹤...結局神展開

有網友透露看電影弄丟AirPods。（示意圖／unsplash）

▲原PO看完電影準備搭捷運回家時，才驚覺AirPods不見了。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

一名網友表示，在電影院看完電影後的返家途中，驚覺口袋裡的耳機遺失了。不過他也不輕易放棄，透過Apple耳機AirPods的「尋找」功能一路追查行蹤，最終竟然在舊衣回收箱裡找到耳機，結局被網友直呼是「神展開」。

一名網友在網路論壇Dcard發文表示，5日下班後到台北信義威秀影城買票要看電影。入場前，他還戴著耳機與姊姊講電話，直到入場後才將耳機取下放進褲子口袋，因此非常確定耳機有帶到電影院內。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到原PO準備搭捷運回家，才驚覺耳機不見了，他趕回電影院詢問工作人員，對方告知整理座位時並未撿到耳機。原PO原以為耳機就此消失，沒想到6日打開AirPods的「尋找」功能後，定位畫面竟顯示耳機一路從信義區到中山區，十分鐘後再變成內湖區。

於是當天晚間原PO直奔定位顯示的內湖西康公園，在附近邊走邊找，也偵測到微弱的訊號；而他在公園入口旁坐著休息時，訊號突然增強，但他眼前只看到一座「舊衣回收箱」。

原PO試著將手機伸進回收箱內測試，沒想到訊號瞬間滿格，且手機也感應到訊號，幾乎百分百確定耳機就在回收箱內。不過他致電給回收箱單位，須等上班日才能打開回收箱。

雖然無法馬上取回遺失的耳機，但原PO也感嘆道：「這小偷到底是好人還是壞人？可以選擇給警察局給電影院，但他丟在了舊衣回收箱？」他也鼓勵遺失耳機的網友們，只要有恆心、毅力，仍有機會找回耳機。

這段曲折故事曝光後，掀起網友熱議，不少網友直呼「一定是耳機一直響，他擔心被發現，所以直接丟在舊衣回收箱裡」、「我覺得他只是發現耳機在叫、有人在找，情急之下亂丟」、「『尋找』真的有用，Apple產品只要有網路，能發出訊號的Apple裝置在附近，都可以協助上傳GPS位置」、「結局神展開」，「原來可以偵測訊號」。

事實上，Apple官網曾說明，若AirPods遺失了，可以在已配對裝置（例如iPhone或Mac）上，使用「尋找」功能幫助找回，也可以在iCloud.com/find網站上找到AirPods。如果「尋找」網路已關閉（或者AirPods 不支援「尋找」網路），「尋找」App會顯示上次連接的時間和地點。

延伸閱讀
小狗溜出門遭鄰居虐殺！8旬嬤崩潰鎖房間　凶手媽嗆：出來一隻打死一隻
丈夫重病失去意識！妻急提領2千萬還債　少「1證明」遭課遺產稅
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲可以回家了！　黃珊珊：還要出庭作證不能與他接觸
iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手
柯文哲交保！支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家
LIVE／柯文哲交保！　最新現場曝
午後變天！2地防劇烈雨勢　中部以北一路下到晚間
死亡車禍！19歲職業軍人輸血2萬CC仍不治
快訊／電子腳環抵北院　小草揮舞旗幟聲援柯文哲
三立當家主播為江祖平事件發聲！　喊話電視台
快訊／柯文哲現身畫面曝！　淡定下囚車走入北院
台中2少女看電影遭痛毆！38歲男照片曝光　父怒譙：有夠夭壽
吳姍儒鏡頭罕淚崩！　代班《不熙娣》每次回家都哭
快訊／鷹架倒塌！壓斷電線波及民宅　台電急斷電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柯文哲退房前吃什麼？「在看守所吃的最後一餐」曝光

iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

看電影弄丟AirPods！他靠「這功能」一路追蹤...結局神展開

農業廢棄物變黃金！研究發現加了農廢物的混凝土更堅固

【廣編】《廟會杯》限量上市　藝術加持喝茶祈安、有喝有保佑

英籍媒體人辭職後開批！她揭「Taiwan Plus最大悲劇」：錢算丟水裡

《我們一家人 閃耀新家園》俄羅斯的臺灣人安妮　愛上臺灣展開演藝事業

幫林智勝跳開場舞「被酸靠關係」　15歲女兒高EQ回應：會更努力

【廣編】陽獅集團台灣「實力媒體董事」總經理楊靄雲　升任集團CMO整合驅動長

柯文哲王者歸來！沈政男斷言「下一齣好戲」

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

柯文哲退房前吃什麼？「在看守所吃的最後一餐」曝光

iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

看電影弄丟AirPods！他靠「這功能」一路追蹤...結局神展開

農業廢棄物變黃金！研究發現加了農廢物的混凝土更堅固

【廣編】《廟會杯》限量上市　藝術加持喝茶祈安、有喝有保佑

英籍媒體人辭職後開批！她揭「Taiwan Plus最大悲劇」：錢算丟水裡

《我們一家人 閃耀新家園》俄羅斯的臺灣人安妮　愛上臺灣展開演藝事業

幫林智勝跳開場舞「被酸靠關係」　15歲女兒高EQ回應：會更努力

【廣編】陽獅集團台灣「實力媒體董事」總經理楊靄雲　升任集團CMO整合驅動長

柯文哲王者歸來！沈政男斷言「下一齣好戲」

停路邊車窗莫名遭擊碎　車主好崩潰...警細查找出真相

好友家慶生成惡夢！　印度20歲女受困整晚「遭2男鎖門性侵」

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

柯文哲可以回家了！　黃珊珊曝「這原因」自己短期不能與柯接觸

12星座「9月中旬」愛情轉運指南上線！你的戀情需要主動創造還是跟著緣分走？

柯文哲退房前吃什麼？「在看守所吃的最後一餐」曝光

2檔抽籤股「抽中賺逾25萬」凍資逾1500億　新代明申購截止

凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

「河馬猛撞翻船」全員拋飛落水！　11人墜河下落不明

生活熱門新聞

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

全美內陸州最紅炸雞竟是「台灣來的」！

全台有雨！　午後下最大

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」

自己住水費1500元　過世夫託夢「找某某來」揪出原因

超市驚見倉鼠　真相讓她傻眼：不只一隻

15年最長紅月！　月全食凌晨登場

恐罰100萬！館長違反選罷法　檢舉人曝光了

更多熱門

相關新聞

泰勒絲訂婚前13年預測完美婚姻　

泰勒絲訂婚前13年預測完美婚姻　

35歲美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL堪薩斯城酋長隊球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）日前正式宣布訂婚喜訊。而近日粉絲們翻出了她在13年前接受訪問的片段，發現她曾描繪過自己理想中的婚姻關係，並曾說過自己「會晚婚」、「不會在35歲以前結婚」，引發關注。

「這種糖」恐加速失智！中壯年最危險

「這種糖」恐加速失智！中壯年最危險

訓練AI竟被取代　任職25年遭裁員

訓練AI竟被取代　任職25年遭裁員

年用358萬顆！癌症止痛藥「奧諾美」將退出台灣

年用358萬顆！癌症止痛藥「奧諾美」將退出台灣

戶外夜跑=慢性自殺？專家警告：恐肺癌

戶外夜跑=慢性自殺？專家警告：恐肺癌

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

雪碧驚爆遭性侵

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面