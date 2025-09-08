藍海生活節「水火共舞」9/26登場　水舞、音樂、市集一站享受

▲2025藍海生活節「水火共舞」9/26登場。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

邁入第四年的「藍海生活節」即將於9月26日至10月6日在台東活水湖登場。今年首度以「水火共舞」為主題，把水柱、火焰特效、光影與音樂完美結合，預料將為觀眾帶來前所未有的感官震撼。

台東縣政府表示，自2023年引進水舞展演以來，活水湖憑藉無光害的天然環境，每年都能突破創新。今年的「水火共舞」將火焰與高空水舞結合，在夜空下勾勒出壯麗畫面，開幕當晚（26日）晚上7點將舉行首演，之後每天晚間7點至9點，每半小時一場，共演出五場次。

除了水舞，今年活動陣容同樣星光熠熠。王彩樺、AcQUA源少年、林凡、孫淑媚、陳勢安、許富凱、蕭煌奇等知名歌手與在地表演團體都將接力登台，湖畔舞台將成為台東秋夜最浪漫的回憶現場。

現場還有「海洋慢市集」，集合台東在地特色美食與手作好物，讓遊客在觀賞水舞與音樂的同時，也能品味小吃、挑選文創商品，體驗兼具視覺、聽覺與味覺的多重饗宴。

水域遊憩體驗部分，今年除了延續去年熱烈迴響的寬板滑水、帆船體驗，還新增水上自行車、水上步行球、SUP瑜珈等新項目。值得一提的是，在海洋委員會「海洋無障礙」計畫支持下，活動首度導入「無障礙SUP」及開放水上自行車、帆船的無障礙梯次，鼓勵身心障礙朋友與銀髮族親近海洋，實踐「海洋平權」理念。

縣府呼籲，2025藍海生活節活動內容豐富，水域體驗名額有限，建議民眾盡早透過官方網站及社群平台報名。相關最新資訊可上臉書粉專「藍海生活BlueOceanDaily」或IG帳號「blueocean.tt」查詢。