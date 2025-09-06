　
黃建賓爭取官方明文承諾　中央正式發函喊停台東風電案

▲▼ 中央正式發函喊停台東風電案 。（圖／國民黨立委黃建賓辦公室提供）

▲中央正式發函喊停台東風電案。（圖／國民黨立委黃建賓辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

風電業者台亞風能規劃在台東海岸線插上58座大型風機，引爆地方怒火，台東縣立委黃建賓今（6日）宣布，經過多次強烈要求，中央主管機關經濟部、環境部終於正式發函給台亞風能，表達台東反風電的訴求。黃建賓表示，因為有鄉親及自救會的共同努力，才能促使中央做出白紙黑字的明確表態，達成阻止東海岸風電的關鍵進展。

黃建賓指出，先前他已公布一份民調，超過半數台東鄉親反對東海岸風電，風電預定地大武、成功、長濱更是高達7、8成民意反對，但業者仍堅持持續推動開發進程，甚至在8月12日的公開說明會中，無視鄉親及自救會的抗議，自顧自宣稱完成程序。

黃建賓表示，他持續在立法院強力要求中央機關，務必擋下毫無共識、缺乏民意的東海岸風電，9月2日的會議上，更具體要求經濟部能源署、環境部環境保護司，務必發函給台亞風能，明確向業者表達中央、地方一致反東海岸風電的立場。

黃建賓並宣布，經濟部能源署、環境部環境保護司已於昨天下班前正式發出公文，表達黃建賓及當地鄉親、自救會的共同訴求，「不該繼續於東海岸推動毫無共識的風電開發案。」黃建賓也強調，這紙公文代表中央機關終於願意做出白紙黑字的明確表態，是阻止東海岸風電開發的關鍵進展。

黃建賓也特別感謝所有鄉親及自救會成員的共同努力，「為了守護台東，我絕不畏懼任何政治勢力的打壓，一定堅持到底！」黃建賓並提到，自救會已將數千份反風電連署書發函給政府機關及業者，會督促中央也務必正面回應自救會訴求，給予正式公文回覆。

相關新聞

崁頂警結合交通安全月　宣講守護偏鄉長者與村民安全

每年9月為「交通安全月」，今年以「人本交通－停讓文化」為主題，並推廣口號「車輛慢看停、行人安全行」。為深化交通安全觀念，台東縣警察局關山分局崁頂派出所4日上午在海端鄉崁頂村文健站舉辦交通安全暨社區治安宣講，透過互動形式提醒民眾重視交通安全、防詐騙與婦幼保護等議題，獲得長者及村民熱烈迴響。

機車誤騎成烏龍　大武警即時協助找回愛車

公東高工室設科升學與技能競賽雙豐收

成功分局暖心伸援　長濱分駐所助高齡婦人平安返家

《女力匯流：女路講座暨台東女路品牌發表》

