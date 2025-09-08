台東原生應用植物園10月起全面禁菸　違者最高罰1萬元

▲台東原生應用植物園10月起全面禁菸。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府宣布，自10月1日起，位於卑南鄉初鹿地區的「原生應用植物園」將全面禁菸，無論室內或室外皆不得吸菸。縣府強調，違規者將依《菸害防制法》規定，處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

原生應用植物園占地廣闊，園內栽植多種台東原生植物與藥用植物，兼具生態保育、環境教育與觀光休閒功能。園區步道、展示區與解說設施完善，是民眾親近自然、認識在地生態的重要場域。不過，過去仍有少數遊客在園區內隨意吸菸，破壞清新環境，也造成其他遊客健康疑慮。

為打造健康無菸的休憩空間，台東縣衛生局依《菸害防制法》第19條規定，公告將整個園區劃設為禁菸場所。衛生局長孫國平表示，園區主要出入口已設置醒目的禁菸標示，並會持續加強宣導與稽查，提醒遊客遵守規範。他也呼籲吸菸者與非吸菸者相互尊重，共同營造安全、友善的旅遊環境。

孫國平指出，吸菸不僅會增加心血管疾病、慢性阻塞性肺病及多種癌症風險，二手菸更會危害周遭民眾，對孩童與長者尤其影響深遠，可能引發氣喘、呼吸道疾病甚至增加癌症風險。他呼籲民眾若發現違規情形，可撥打台東縣菸害防制專線089-348855檢舉，一起維護優質的無菸旅遊環境。

縣府期盼，隨著全面禁菸措施上路，能讓每位遊客在享受植物園的自然生態之美時，也一同守護這片土地的清新與永續。