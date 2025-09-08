　
地方 地方焦點

關山天后宮中元普渡登場　放水燈、路祭與開香法會祈安賜福

▲台東關山天后宮中元普渡登場。（圖／記者楊晨東攝）

（圖／記者楊晨東攝）

記者楊晨東／台東報導

台東關山鎮天后宮8日舉辦一年一度的中元普渡活動，選在農曆七月十五日登場。從上午的祈福儀式、下午的放水燈與路祭，到晚間的普渡開香法會，儀式莊嚴而隆重，也吸引大批信眾參與。

上午九點，天后宮管委會主委方瑞清、副主委、台東縣議員陳宏宗，以及關山鎮長彭成豐、鎮代會主席吳文忠、副主席李偉鈺，連同值年爐主團在法師帶領下，舉行祈福誦經，祈求活動圓滿、鎮境平安。雖然天氣悶熱，參與人員仍各自分工，有的前往卑南溪進行放水燈，以人力接龍方式將點燃的水燈一一放入河道，隨波漂流，象徵照亮亡靈歸途；另一組則選在事故頻傳的路段舉行路祭，法師誦經祈願行車平安。廟埕內則忙於布置近500份普渡供品，整齊排列的供桌與祭旗場面壯觀。

天后宮自去年起推動「認桌普渡」，由信眾集中登記，統一由法師誦經祈福，既減少家戶逐戶普渡的不便，也讓儀式更有規模。今年報名人數比去年更多，近500桌供品中，有一半以上的信眾選擇將供品捐贈給廟方，由各里長轉發給有需要的家庭。主委方瑞清表示，這樣的善舉不僅完成宗教儀式，也能幫助弱勢，「信眾的心意，能夠真正發揮社會關懷的力量。」

夜幕低垂，天后宮廟埕的普渡開香法會登場，縣議會議長吳秀華、立委莊瑞雄、立委陳瑩等人到場與信眾一同祈福，場面莊嚴而熱烈。隨後，大型舞台車的歌舞表演接續登場，增添節慶氣氛，也吸引不少民眾駐足。方瑞清強調，所有捐出的供品將儘速發放到各社區需要的家庭，希望讓善念化作實際行動，為關山地方注入更多溫暖。

▲台東關山天后宮中元普渡登場。（圖／記者楊晨東攝）

（圖／記者楊晨東攝）

普渡關山台東

