日本速食品牌「Dom Dom漢堡」宣布登台　插旗新光三越A11館

▲日本第一家漢堡連鎖品牌「Dom Dom漢堡」宣布海外首店插旗台灣 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本第一家漢堡連鎖品牌「Dom Dom漢堡」宣布海外首店插旗台灣，地點就在台北新光三越信義新天地A11館，預計10月1日正式開幕。

▲首店選址在台北新光三越信義新天地A11館。

▲Dom Dom漢堡以創意漢堡聞名，「整隻軟殼蟹漢堡」深受喜愛。

Dom Dom漢堡以創意漢堡聞名，像是「整隻軟殼蟹漢堡」，以及經典「厚蛋燒漢堡」，再加上時常配合日本各地推出期間限定菜單，深受消費者喜愛，是不少旅客到日本必訪店家之一。

這次Dom Dom漢堡宣布於台北新光三越信義新天地A11開出海外首店，消息曝光讓許多台人十分期待。新光三越百貨股份有限公司最高顧問田中豐彥表示，「非常榮幸能在信義新天地迎來台灣第一家Dom Dom漢堡。我們相信Dom Dom將為台灣消費者帶來新的美食體驗，也進一步促進台日文化交流。」

Dom Dom漢堡於1970年成立，為日本歷史最悠久的速食漢堡連鎖品牌，其品牌形象色以紅白為主，吉祥物則是超可愛Dom大象君。

▲東京百年壽喜燒「日山」9月下旬登台。（圖／取自すき焼割烹日山官網）

另外，東京壽喜燒代表性老舖「すき燒割烹日山」曾連續10年榮獲東京米其林一星肯定，這次終於強勢登台落腳新光三越信義新天地A4館，預計9月下旬開幕。

▲東京百年壽喜燒「日山」台灣首店落腳新光三越A4館。（圖／記者黃士原攝）

創立於1920年東京淺草的百年壽喜燒名店「すき燒割烹日山」，以高級和牛專門肉舖起家，歷經百年發展，成為日本壽喜燒與割烹料理的代表品牌，如今將於9月下旬首度登台，進駐新光三越台北信義新天地A4館。

日山台北店將完整承襲本店割烹精神，提供旬味前菜、刺身、煮物、燒物等佳餚，最後以桌邊現煮的壽喜燒作結，帶來道地的日式用餐體驗。品牌進軍台灣，讓消費者不必遠赴東京，也能品嚐百年老舖的經典風味。