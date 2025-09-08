竹市香山游泳池改善工程開工　接力優化竹市運動場館品質

▲代理市長邱臣遠前往香山游泳池視察。（圖／新竹市政府提供）。

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升竹市運動場品質，新竹市政府持續啟動運動場館改善。代理市長邱臣遠今(8)日前往香山游泳池視察，盼提供新竹市民高品質的運動休閒場所，促進全民運動發展，提升市民身心健康及快樂。

代理市長邱臣遠表示，香山游泳池是社區休閒運動與體育賽事重要據點，未來在游泳訓練基地功能強化的同時，也兼顧多元運動需求，提供市民更豐富的運動選擇。他提到，此次改建過程中，特別注重標準競賽場地規格，並針對游泳運動特性進行規劃，期望打造專業且多功能的運動場域，培育竹市優秀運動選手。

教育處表示，竹市香山游泳池場地暨設備改善工程，經市府積極向中央申請「教育部體育署優化全民運動與賽會環境計畫」後獲得1,200萬元補助，搭配市款自籌1,200萬元，總經費達2,400萬元，已於9月2日正式開工，工期約120工作天。

工務處指出，此次工程改善包含五大方針，包括泳池加深、換氣強化、設備更新、鋼構除鏽及照明升級，透過全面整修游泳池，改善場地老舊損壞問題及不堪使用之附屬設施，同時也改善無障礙設施，維護民眾運動的安全性及舒適性。

教育處強調，隨著各項場館修建計畫的推進，讓游泳池不再是單一的活動場所，而是成為促進社區凝聚力和居民健康的重要據點，期盼讓竹市成為一個更具活力的運動城市。