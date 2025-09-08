　
社會 社會焦點 保障人權

才交往1個月！南投情侶吵架「女追出趴引擎蓋」　遭男友拖行輾斃

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投市中華路與自立一路口6日晚間8時許傳出一起糾紛案，一名吳姓女子(32歲)因故與王姓男友(43歲)發生爭吵，王男意欲駕車離去，未料吳女卻從屋內追出，並趴在引擎蓋上阻攔，當場遭王男加速輾過。警消獲報到場時，吳女已倒臥在地一動不動，經送醫搶救後，於同日深夜9時34分宣告不治死亡。警方後續調閱監視器追查，於案發後3小時內在台中市公園路將王男逮捕，全案經調查偵訊後，依殺人罪、違反家庭暴力防治罪移送南投地方檢察署偵辦，並建請羈押禁見獲准。

▲▼南投女趴引擎蓋遭狠心男友輾斃。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲吳女追出趴在引擎蓋上遭狠心男友拖行輾斃。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查，死者吳女與肇事的王男為男女朋友關係，才剛交往1個多月，2人從事粗工，平時收入不穩定，且王男還有毒品等多項前科紀錄。6日晚間2人在同居處因細故發生激烈爭執，王男負氣扭頭奪門而出，並上車意欲離去；未料吳女從屋內追出，趴在引擎蓋上阻攔，但王男見狀後未予理會，竟踩下油門加速離去，導致吳女摔落地面，當場遭拖行輾壓。

警方到場時，吳女倒臥在地已經沒有生命徵象，臉部、左胸、左腹有明顯擦挫傷，右腳嚴重粉碎性骨折，而肇事的王男則已離開現場，不知所蹤。後續吳女送往醫院搶救後，因傷勢過於嚴重，於當天晚間9時34分宣告不治。

警方後續進一步追查，於3小時內即於台中市公園路緝獲王嫌，並查扣涉案自小客車。經本分局於現場對該自小客車鑑識採證，發現該車底盤尚留有吳女之殘破衣物及毛髮，涉案事證明確。王男初步供稱，當時只想趕快離開現場，感覺有輾到東西，但並未下車查看，面對警方訊問愛理不理、實問虛答。全案經調查偵訊後，依殺人罪、違反家庭暴力防治罪移送南投地方檢察署偵辦，並建請羈押禁見獲准。吳女遺體也將於今上午完成相驗、解剖程序。

▼警方於台中逮捕涉案的王男，並在汽車底盤發現吳女殘留的衣物、毛髮等。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投女趴引擎蓋遭狠心男友輾斃。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投女趴引擎蓋遭狠心男友輾斃。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投女趴引擎蓋遭狠心男友輾斃。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投女趴引擎蓋遭狠心男友輾斃。（圖／記者高堂堯翻攝）

柯文哲同意交保　民眾黨：保金都由家人負責是點頭關鍵
男健行活動墜落亡！　新北市府回應了
江祖平自爆遭性侵　檢警沒動作？北市警局回應
「小潘鳳梨酥」連休22天！　2門市皆不對外販售
快訊／四處奔走籌7千萬　陳佩琪現身北院辦保了
快訊／柯文哲同意交保！囚車10：51出發　前往北所接人
柯文哲復仇海嘯掀動！　她估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德
柯文哲要出來了！　傳將「全國巡迴」謝小草

