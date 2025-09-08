女趴引擎蓋「遭男友拖行輾斃」！底盤卡毛髮衣物…媽相驗哭到癱軟

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

南投縣南投市中華路與自立一路口6日晚間發生一起死亡事件！一名32歲吳姓女子與43歲王姓男友爆發衝突，她趴在引擎蓋上想阻止男友離去，不料，卻遭男友駕車輾過，送醫搶救無效亡。檢方8日針對吳女遺體進行相驗，吳女媽媽、哥哥忍痛到場，哥哥見妹妹的屍首見骨，忍不住痛批王男「太殘忍了」。

▲南投男拖輾斃女友，吳姓女友媽媽現身相驗崩潰。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

回顧整起案發經過，吳女與有毒品等多項前科的王男6日晚間8時左右，在同居處因不明原因發生爭吵，王男一怒之下奪門而出，並上車準備離開，吳女見狀追出門，並趴在引擎蓋上阻攔，未料，王男非但沒有停車，反倒猛踩油門將吳女拖行好一段路程，行經中華路與自立一路口時，吳女摔落地面慘遭輾斃。

警方在台中市公園路緝獲王男，並查扣涉案自小客車，王男向警方供稱，當時只想快點離開現場，「感覺有輾到東西」，但並未下車察看，面對警詢時，還愛理不理、實問虛答。而肇事車輛底盤還卡著吳女殘破的衣物及毛髮，涉案事證明確，全案依殺人罪、違反家庭暴力防治罪移送南投地方檢察署偵辦，並建請羈押禁見獲准。

檢警今天針對吳女遺體進行相驗，吳女媽媽現身殯儀館，見到女兒遺體忍不住痛哭失聲，需要他人攙扶，哭喊痛批「我的孩子我心痛」、「這個凶手這樣害死我的女兒」、「很可惡，我女兒才33歲而已…」、「一定要還我一個公道」；而吳女哥哥則是哽咽表示，相驗時見到「妹妹的腳都見骨了」，透露吳女右腳骨頭全碎，獲救時腿部因骨頭斷裂都軟趴趴了，直批王男「非常殘忍」。