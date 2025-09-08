英籍媒體人辭職後開批！她揭「Taiwan Plus最大悲劇」：錢算丟水裡

▲Taiwan Plus編輯部高階主管、英籍艾永青（Ed Moon）辭職離台。（圖／翻攝substack／Ed Moon）

記者曾筠淇／綜合報導

公廣集團英語媒體Taiwan Plus編輯部的英籍新聞工作者艾永青（Ed Moon）辭職後，發布萬字文，稱在台新聞受政治干預，後來不堪大罷免時期的肅殺政治壓力而辭職。對此，財經網美胡采蘋有感而發，點出「Taiwan Plus最大的悲劇」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，Taiwan Plus最大的悲劇就是，找來的人不了解新媒體、沒做過社群影片，「一堆大老爺做出來的東西沒人看，然後還一肚子抱怨」。

胡采蘋直言，做爆片不需要英文好，她相信一堆英文不好的人，同樣可以做出外國人能看懂、愛看、對台灣有正面印象的影片，有意思的企劃遠比英文重要。她也指出，其實前三名的台灣YouTuber，他們的影片幾乎都沒有講話，所以根本不用英文好，只要下預算給他們，再稍微加入一些台灣的內容，就會是宣傳台灣很好的素材。

胡采蘋表示，那些面試來的記者，有任何一個人曾做出10萬、100萬流量的影片嗎？他們有經營社群帳號、網路帳號嗎？既然對宣傳台灣並沒有幫助，當初為何要請這些人？

胡采蘋認為，「58億就算完全發包委託製作，只要有一個Team去提企劃、撒預算給YouTuber（甚至TikTok都可以），效果會超巨量」，但實際上，卻找了一堆得罪川普政府、被請走還要批台灣不好的人，這筆錢真的算完全丟進水裡了。