　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

英籍媒體人辭職後開批！她揭「Taiwan Plus最大悲劇」：錢算丟水裡

▲▼Taiwan Plus編輯部高階主管、英籍艾永青（Ed Moon）辭職離台。（圖／翻攝substack／Ed Moon） 

▲Taiwan Plus編輯部高階主管、英籍艾永青（Ed Moon）辭職離台。（圖／翻攝substack／Ed Moon）

記者曾筠淇／綜合報導

公廣集團英語媒體Taiwan Plus編輯部的英籍新聞工作者艾永青（Ed Moon）辭職後，發布萬字文，稱在台新聞受政治干預，後來不堪大罷免時期的肅殺政治壓力而辭職。對此，財經網美胡采蘋有感而發，點出「Taiwan Plus最大的悲劇」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，Taiwan Plus最大的悲劇就是，找來的人不了解新媒體、沒做過社群影片，「一堆大老爺做出來的東西沒人看，然後還一肚子抱怨」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋直言，做爆片不需要英文好，她相信一堆英文不好的人，同樣可以做出外國人能看懂、愛看、對台灣有正面印象的影片，有意思的企劃遠比英文重要。她也指出，其實前三名的台灣YouTuber，他們的影片幾乎都沒有講話，所以根本不用英文好，只要下預算給他們，再稍微加入一些台灣的內容，就會是宣傳台灣很好的素材。

胡采蘋表示，那些面試來的記者，有任何一個人曾做出10萬、100萬流量的影片嗎？他們有經營社群帳號、網路帳號嗎？既然對宣傳台灣並沒有幫助，當初為何要請這些人？

胡采蘋認為，「58億就算完全發包委託製作，只要有一個Team去提企劃、撒預算給YouTuber（甚至TikTok都可以），效果會超巨量」，但實際上，卻找了一堆得罪川普政府、被請走還要批台灣不好的人，這筆錢真的算完全丟進水裡了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲同意交保　民眾黨：保金都由家人負責是點頭關鍵
男健行活動墜落亡！　新北市府回應了
江祖平自爆遭性侵　檢警沒動作？北市警局回應
「小潘鳳梨酥」連休22天！　2門市皆不對外販售
快訊／四處奔走籌7千萬　陳佩琪現身北院辦保了
快訊／柯文哲同意交保！囚車10：51出發　前往北所接人
柯文哲復仇海嘯掀動！　她估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德
柯文哲要出來了！　傳將「全國巡迴」謝小草

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

英籍媒體人辭職後開批！她揭「Taiwan Plus最大悲劇」：錢算丟水裡

《我們一家人 閃耀新家園》俄羅斯的臺灣人安妮　愛上臺灣展開演藝事業

幫林智勝跳開場舞「被酸靠關係」　15歲女兒高EQ回應：會更努力

【廣編】陽獅集團台灣「實力媒體董事」總經理楊靄雲　升任集團CMO整合驅動長

柯文哲王者歸來！沈政男斷言「下一齣好戲」

午後變天「2地防劇烈雨勢」　中部以北一路下到晚間

被問「會還黨主席位置給柯文哲？」　黃國昌：見縫插針大可不必

年用358萬顆！癌症止痛藥「奧諾美」將退出台灣...食藥署證實

戶外夜跑=慢性自殺？專家曝「1關鍵更傷身」警告：恐肺癌

棉被回收要剪成小方塊！有人「剪到起水泡」　台東環保局說話了

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

英籍媒體人辭職後開批！她揭「Taiwan Plus最大悲劇」：錢算丟水裡

《我們一家人 閃耀新家園》俄羅斯的臺灣人安妮　愛上臺灣展開演藝事業

幫林智勝跳開場舞「被酸靠關係」　15歲女兒高EQ回應：會更努力

【廣編】陽獅集團台灣「實力媒體董事」總經理楊靄雲　升任集團CMO整合驅動長

柯文哲王者歸來！沈政男斷言「下一齣好戲」

午後變天「2地防劇烈雨勢」　中部以北一路下到晚間

被問「會還黨主席位置給柯文哲？」　黃國昌：見縫插針大可不必

年用358萬顆！癌症止痛藥「奧諾美」將退出台灣...食藥署證實

戶外夜跑=慢性自殺？專家曝「1關鍵更傷身」警告：恐肺癌

棉被回收要剪成小方塊！有人「剪到起水泡」　台東環保局說話了

鄧愷威第5局「體能撞牆」控球突然走鐘！自責僅投4局

柯文哲將交保！卓冠廷：柯能量大於民眾黨　白會重新思考走向

害死公婆！澳洲驚世媳婦自製「毒菇牛排」奪3命　終身監禁

《鬼滅》猗窩座聲優曝需再現「壓倒性強大」：有必須守護的人

台南3旅宿優惠！住五星飯店+1元享行政酒廊　搭高鐵68折

想告白或跳槽？月食逼出真心話　本週「運勢TOP1」說出口就有機會！

車禍被宣布腦死　19歲男喪禮中突然「咳嗽復活」家人嚇傻送醫

留言「1500 1H2S？」！影射女記者從事性交易　男網友遭起訴

咳嗽超過4周別拖　醫示警「8大暗藏病因」：小心菜瓜布肺上身

悍將寵愛天使主題日920登大巨蛋　FA合體甜美開唱+韓國女團接力秀

大師兄很會唱！林智勝.蕭敬騰合唱〈阿飛的小蝴蝶〉✨

生活熱門新聞

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

全台有雨！　午後下最大

全美內陸州最紅炸雞竟是「台灣來的」！

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」

自己住水費1500元　過世夫託夢「找某某來」揪出原因

超市驚見倉鼠　真相讓她傻眼：不只一隻

15年最長紅月！　月全食凌晨登場

恐罰100萬！館長違反選罷法　檢舉人曝光了

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

更多熱門

相關新聞

英籍媒體人辭職離台　萬字批大罷免

英籍媒體人辭職離台　萬字批大罷免

公廣集團英語媒體Taiwan Plus編輯部的英籍新聞工作者艾永青（Ed Moon）7月辭職，買了單程機票，攜家帶眷離開台灣、返回英國，結束在台長達10年的生活，近日他發文披露，在台新聞受政治干預，自己不堪大罷免時期的肅殺政治壓力，引發熱烈討論，他再度發3點聲明強調，台灣遠比藍綠、親台親中二分法複雜得多，發文是希望激起大家思考「極端化言論」危險。

想學蔡依林9點半睡「一試才知太難了」

想學蔡依林9點半睡「一試才知太難了」

對台積電內鬼「求處14年」她喊棒！

對台積電內鬼「求處14年」她喊棒！

台大求職者「面試大聲喊1句」　網佩服

台大求職者「面試大聲喊1句」　網佩服

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

關鍵字：

Taiwan Plus胡采蘋艾永青

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

雪碧驚爆遭性侵

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面