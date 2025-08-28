　
台大求職者「面試大聲喊1句」她笑了！網佩服：真的可以錄取

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels） 

▲求職者台積電買在480元。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

台積電（2330）股價早已破千元！財經網美胡采蘋近日在臉書上發文透露，有位求職者對她有點研究，因此當她詢問對方買過什麼股票時，就得到一個關於台積電的答案，且講話還敢很大聲！貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文分享，公司最近新來了一位台大工管系的求職者，並說自己對研究員職位非常有興趣。這位新人還說，她有不少買股票的投資經驗，也會製作短片，一直想做產業研究，很想要來上班。

胡采蘋透露，這位求職者在事前，也對她做了一些研究，因此當她詢問對方過去的投資經歷、為什麼買、喜歡哪些產業時，對方就很熱烈的說，「我有480（元）的台積電！」胡采蘋聽到後，也忍不住笑說，買到480元的台積電，講話都敢大聲。

貼文一出，不少網友都留言回應，「現在有480台積電講話都可以很大聲」、「我有472的台GG（握手）」、「年輕人480元抱得住也很讚！幾十元時抱不住，就被洗掉了」、「年輕人能買在480元真的猛」、「480這個梯次真的可以錄取了」、「下次面試問題，幾塊進的台積電」、「這個很值得講話大聲」。還有網友表示，「我看成有480張台積電」。

08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台積電內鬼「遭求處14年」她喊棒！　網懂了：只能轉行

