對台積電內鬼「求處14年」她喊棒！網仔細一想懂了：只能轉行

▲高檢署智財分署偵結「台積電內鬼案」。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

高檢署智財分署偵結「台積電內鬼案」，對陳姓、吳姓、戈姓三名工程師提起公訴，並分別求處有期徒刑14年、9年、7年。財經網美胡采蘋對此發文表示，「14年真的棒！」還說法官不用猶豫，勇敢判！貼文曝光後，也引起網友討論。

全案於27日偵查終結，檢方依照《國家安全法》「國家核心關鍵技術域外使用罪」、《營業祕密法》「意圖域外使用而竊取營業秘密罪」、《營業祕密法》「竊取營業祕密罪」等罪嫌提起公訴。其中檢方對陳男具體求處有期徒刑14年，對吳男具體求處有期徒刑9年，對戈男具體求處有期徒刑7年。至於廖姓工程師因提供的機密並無供日本使用的意圖，檢方另予簽結。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，「14年真的棒！」可以在獄中組個接力賽大隊，「第一屆台灣監獄男子組接力賽」。她還說，法官不用猶豫，勇敢判。

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「14年出來，會的技術全部過時，只能轉行了」、「這種學霸，高收入者，關一天都吃不消，給其他被收買的人一些警惕」、「基本上，出來也廢人了，園區沒人會用，現在等著看台積電求償多少」、「應該三個人都14年，不然這樣多孤單！ 一起共犯還不同刑期這樣怎麼開同學會」。

但也有網友回應，「沒有，10年都覺得有點輕欸」、「只有我怎麼覺得太少嗎」、「只有我覺得判太輕了嗎？ 他們都不知道拿了多少賣國財」、「才14年」。