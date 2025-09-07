英籍媒體人辭職舉家離台　萬字批大罷免！政府默許「極端側翼攻擊」

▲民進黨發起2波大罷免。（圖／記者湯興漢攝）



記者許力方／台北報導

公廣集團英語媒體Taiwan Plus編輯部的英籍新聞工作者艾永青（Ed Moon）7月辭職，買了單程機票，攜家帶眷離開台灣、返回英國，結束在台長達10年的生活，近日他發文披露，在台新聞受政治干預，自己不堪大罷免時期的肅殺政治壓力，引發熱烈討論。他再度發3點聲明強調，台灣遠比政治二分法複雜得多，發文是希望激起大家思考「極端化言論」危險。

艾永青9月1日以「我的台灣重要回顧」(My) Great Taiwan Recall為題發文，披露自己辭職的引爆點，就是一篇稱美國總統川普為「被定罪的重刑犯」報導遭撤稿。在台工作4年間，他感受到政治干預，川普報導之後干預越來越明顯，使得新聞專業難以維持，因此下定決心規劃離開台灣。

文中提到，他在今年7月底買了單程機票返回英國，結束在台10餘年生活。雖然擁有房子、事業與積蓄，但因工作與社會氛圍的變化，選擇離開，感受到的是「解脫」。

▲Taiwan Plus編輯部高階主管、英籍艾永青（Ed Moon）辭職離台。（圖／翻攝substack／Ed Moon）



艾永青指出，特別關注今年「大罷免」事件。該行動針對在野黨立委發起連署，理由是他們親中或主張和解，雖然最終無一成功，但過程中顯示政治極化與民間動員的尖銳化。他質疑這些號稱「公民團體」的罷免行動與執政黨切割的真實性，並指出台灣的罷免制度經 2016 年修法後過於容易被操作。

文中批評，更令人憂心的是，有部分推動罷免的社運人士曾研究並使用納粹相關符號，甚至聲稱要「尋找新的猶太人」，而賴政府雖保有「合理否認空間」，卻未曾清楚劃界或公開譴責。他與家人最終也成為「極端分子」攻擊的對象，僅因產製的內容未完全符合政府敘事。

他強調，自己雖非台灣公民，仍致力維護新聞專業，讓報導呈現多元角度，但這些努力反而帶來麻煩與壓力。他直言，台灣正逐漸失去原本開放理性的公共空間，讓他認為國家正走向錯誤方向。

發文在台灣引發網路論戰，艾永青相當驚訝地說，原以為文章僅有同事或朋友看到，沒想到點閱數暴增，甚至被當作政治攻防的工具。他近日再度發出3點聲明強調，TaiwanPlus新聞部門的表現值得肯定，他希望修正問題，而不是關閉；他認為，台灣的政治遠比藍綠對立、親台親中的二分法更複雜，他也不屬於任何陣營；最後他希望文章能引發大家思考「極端化言論」的危險，對民主社會和個體都有害。