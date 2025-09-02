想學蔡依林9點半睡「一試才知太難了」　網嘆：半夜3點還是會起來

▲蔡依林在Podcast節目中，透露自己9點半就會睡覺。（圖／凌時差音樂提供）

網搜小組／曾筠淇報導

天后蔡依林（Jolin）先前在Podcast節目上，提到自己每天晚上9點半會睡覺，因而成為近期熱門話題。財經網美胡采蘋就在臉書上分享，她身邊有很多朋友都說要學習蔡依林早睡，但實際上根本「沒有一個睡著的」。貼文曝光後，就引起網友熱議。

胡采蘋昨（1）日晚上11時許，在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，她有不少朋友紛紛表示要學蔡依林「9點就睡覺」，但實際上到了11點，這些人不是還在寫臉書，就是在傳LINE，根本沒有人真的早睡，「蔡依林都已經睡著2小時了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「Jolin都快睡飽了」、「太早睡，等下半夜3點還是會起來」、「9點開始躺在床上，繼續滑手機」、「蔡依林的耳朵最近應該很癢」、「我還想學大谷翔平一天睡12小時咧」、「不要為難更年期婦女，能睡著已屬不易」。

事實上，現在蔡依林的入睡時間，也變成近期的流行語，之前就有不少網友在Threads上討論道，「蔡依林入睡時間，JST（Jolin Sleep Time）+1」、「真的會笑死，而且聽過一次就回不去了，我通常都蔡依林睡3小時才躺床」、「我每天都蔡依林睡5個小時的時候睡覺」。