為賺173元賭注！　他當眾跳河「下秒遭湍流捲走」溺亡

記者吳美依／綜合報導

印度一名19歲少年為了贏得500盧比（約台幣173元）賭注，大膽跳入暴漲的亞穆納河（Yamuna River）中，卻瞬間被湍急水流捲走，至今下落不明，推測已經溺水身亡。

《太陽報》報導，少年朱奈德（Mohd Junaid）與友人在北方邦（Uttar Pradesh）河岸聚會，他在友人慫恿下，毫不猶豫爬上橋邊護欄，縱身躍入河中，當時現場還傳出陣陣歡呼聲。

根據目擊者拍攝影片，朱奈德身穿白背心與藍色牛仔褲，他墜河後曾短暫浮出水面，拚命想要游回岸邊，卻被強勁水流沖向下游，隨後消失無蹤。

當地警方、潛水員及災害應變部隊展開大規模搜救，但季風降雨造成水位持續上升，嚴重阻礙救援進度，而朱奈德已經被推測身亡。警方表示，將對慫恿他跳河並拍攝過程的友人們提起訴訟。