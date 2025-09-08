　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2月大男嬰「遭猴擄走」淹死！　印度爸媽目睹浮屍崩潰

▲▼印度猴子淹死嬰兒。（圖／翻攝jagran.com）

▲一名男嬰遭猴子擄走淹死。（圖／翻攝jagran.com）

記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）發生駭人事件，一名2個月大男嬰從家中遭猴子擄走，被發現時已經在水桶中溺斃，緊急送醫搶救，卻仍宣告不治。

《太陽報》報導，這起事件發生在蘇拉吉普爾村（Surajpur）。男嬰父母當時正在做家事，忙完之後才發現，原本躺在床上熟睡的兒子，竟已消失無蹤。他們驚慌地到處尋找，一度聽見屋頂傳來微弱哭聲，最後卻在裝滿水的水桶內發現孩子。

警方獲報後展開初步調查，並把嬰兒遺體送驗解剖。附近居民都相當震驚，但也指出當地長期存在猴群攻擊問題，呼籲當局採取有效措施，防範類似事件再度發生。

印度部分地區猴群數量眾多，不時傳出人猴衝突。2022年也曾發生類似事件，另一名2個月大嬰兒被猴子從陽台拖走後丟入水槽。當地獸醫看過監視器畫面後推測，母猴疑似因為失去幼崽，把人類嬰兒錯認為自己的小孩，在發現錯誤之後又拋棄人類嬰兒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男健行活動墜落亡！　新北市府回應了
江祖平自爆遭性侵　檢警沒動作？北市警局回應
「小潘鳳梨酥」連休22天！　2門市皆不對外販售
快訊／四處奔走籌7千萬　陳佩琪現身北院辦保了
快訊／柯文哲同意交保！囚車10：51出發　前往北所接人
柯文哲復仇海嘯掀動！　她估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德
柯文哲要出來了！　傳將「全國巡迴」謝小草
才交往1個月！　32歲女遭男友拖行輾斃
柯媽哽咽！　備火爐等兒：找不到證據還一直關

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

生日當天變忌日　男拒絕讓「20歲女友看手機」被多刀刺殺

瞄準台灣！　外媒：中國沿海「加大擴建」海空軍設施

俄軍夏季攻勢慘敗！烏軍：8月收復26km²失土　擊退350次進攻

石破茂執政不到1年下台！「菅義偉勸退」成關鍵　親揭最大心結

2月大男嬰「遭猴擄走」淹死！　印度爸媽目睹浮屍崩潰

川普發「最後通牒」要求釋放人質！　哈瑪斯：已準備好談判

大蟑螂攻陷東日本！「單性繁殖」瘋狂擴散　關鍵原因好意外

「突襲現代汽車」只是第1槍　美邊境沙皇：移民執法針對更多企業

川普關稅上訴案「有信心會贏」　美財長警告：取消將釀可怕後果

日相石破茂下台　矢板明夫：對台灣絕對是一件好事

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

生日當天變忌日　男拒絕讓「20歲女友看手機」被多刀刺殺

瞄準台灣！　外媒：中國沿海「加大擴建」海空軍設施

俄軍夏季攻勢慘敗！烏軍：8月收復26km²失土　擊退350次進攻

石破茂執政不到1年下台！「菅義偉勸退」成關鍵　親揭最大心結

2月大男嬰「遭猴擄走」淹死！　印度爸媽目睹浮屍崩潰

川普發「最後通牒」要求釋放人質！　哈瑪斯：已準備好談判

大蟑螂攻陷東日本！「單性繁殖」瘋狂擴散　關鍵原因好意外

「突襲現代汽車」只是第1槍　美邊境沙皇：移民執法針對更多企業

川普關稅上訴案「有信心會贏」　美財長警告：取消將釀可怕後果

日相石破茂下台　矢板明夫：對台灣絕對是一件好事

吳姍儒鏡頭罕淚崩！爆代班《不熙娣》每次回家都哭　首吐脆弱心聲

2顆籃球大！玉山八通關越嶺步道驚現虎頭蜂窩　請專人摘除

《我們一家人 閃耀新家園》俄羅斯的臺灣人安妮　愛上臺灣展開演藝事業

炒作必翔股票案定讞　前「台灣第6大女富婆」蔣清明再判5年

挑戰LinkedIn？OpenAI進軍人力市場　AI招聘平台2026上線

妙齡女腿冒青筋憂靜脈曲張　醫揭真相：「蜘蛛絲血管硬化」1招改善

鄧愷威前4局8K、第5局判若兩人　曝亂流原因：重訓效果還沒出來

韓國教頭10日再訪台觀察中職戰力　再赴美接觸韓裔好手備戰經典賽

參加健行竟喪命！淡水男坐木造護欄斷裂墜落亡　新北市府回應了

幫林智勝跳開場舞「被酸靠關係」　15歲女兒高EQ回應：會更努力

【恐怖泥流沖家門】台中太平暴雨狂灌！圍牆倒塌馬路秒淹

國際熱門新聞

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

日相石破茂下台　矢板明夫：對台灣絕對是一件好事

老總退休打工狂講古　客人走光員工辭職

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

槓上普丁　川普對俄實施第2階段制裁

中國批航行台海「滋擾挑釁」　加拿大、澳洲1原則回應了

荷蘭人實現週休3日　工時歐洲第一

天降富翁！美樂透547億頭獎2人均分

湯姆漢克斯獲西點軍校頒獎　臨時取消

北韓50分獨家畫面　金正恩與普丁6次互動

全球首見！黑豹野外交配直擊畫面曝光

日本皇室血脈恐斷？缺「未成年男」繼承天皇

美邊境沙皇：移民執法針對更多企業

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

更多熱門

相關新聞

美商務部長：印度2個月內向川普「低頭道歉」

美商務部長：印度2個月內向川普「低頭道歉」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，印度可能在兩個月內重啟與美國的貿易談判，並「道歉求和」。

金磚峰會的一「裂」知秋

金磚峰會的一「裂」知秋

為賺173元　他跳河遭捲走溺亡

為賺173元　他跳河遭捲走溺亡

出生20天女嬰「腹中藏雙胎」　全球不到200例

出生20天女嬰「腹中藏雙胎」　全球不到200例

Suzuki新全球戰略休旅Victoris

Suzuki新全球戰略休旅Victoris

關鍵字：

印度猴子

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

雪碧驚爆遭性侵

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

快訊／龔美富證實請辭三立副總！

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面