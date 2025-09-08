2月大男嬰「遭猴擄走」淹死！　印度爸媽目睹浮屍崩潰

▲一名男嬰遭猴子擄走淹死。（圖／翻攝jagran.com）

記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）發生駭人事件，一名2個月大男嬰從家中遭猴子擄走，被發現時已經在水桶中溺斃，緊急送醫搶救，卻仍宣告不治。

《太陽報》報導，這起事件發生在蘇拉吉普爾村（Surajpur）。男嬰父母當時正在做家事，忙完之後才發現，原本躺在床上熟睡的兒子，竟已消失無蹤。他們驚慌地到處尋找，一度聽見屋頂傳來微弱哭聲，最後卻在裝滿水的水桶內發現孩子。

ढाई माह के बच्चे को उठा ले गए बंदर, छत पर रखे पानी के ड्रम में डाला, मौत



यूपी के सीतापुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां घर के अंदर सो रहे ढाई महीने के बच्चे को बंदर उठाकर ले गए और छत पर रखे पानी के ड्रम में डुबो दिया. जिससे उसकी मौत हो गई.#Sitapur… pic.twitter.com/yT0U0QqFie — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) September 5, 2025

警方獲報後展開初步調查，並把嬰兒遺體送驗解剖。附近居民都相當震驚，但也指出當地長期存在猴群攻擊問題，呼籲當局採取有效措施，防範類似事件再度發生。

印度部分地區猴群數量眾多，不時傳出人猴衝突。2022年也曾發生類似事件，另一名2個月大嬰兒被猴子從陽台拖走後丟入水槽。當地獸醫看過監視器畫面後推測，母猴疑似因為失去幼崽，把人類嬰兒錯認為自己的小孩，在發現錯誤之後又拋棄人類嬰兒。