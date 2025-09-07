　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Coldplay演唱會抓包婚外情　女方要離婚了！向法院遞交申請

▲▼ Coldplay演唱會成抓姦現場。（圖／翻攝自X）

▲Coldplay演唱會揭發兩人的婚外情。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

在Coldplay演唱會接吻鏡頭被抓到婚外情之後，美國科技新創公司Astronomer前人資主管克莉斯汀卡博特（Kristin Cabot）已於8月提交離婚申請書給法院，要正式結束與蘭姆酒企業第六代繼承人安德魯卡博特（Andrew Cabot，下稱安德魯）的婚姻關係。

紐約郵報、太陽報報導，在今年7月Coldplay波士頓演唱會上，克莉斯汀卡博特與公司執行長安迪拜倫（Andy Byron）舉止親暱，安迪拜倫還從後方環抱她，但當發現被「親吻鏡頭」拍到時，兩人立刻分開並且轉身遮臉躲避，主唱克里斯馬汀（Chris Martin）開玩笑稱「要不他們在偷情，要不就是太害羞了」，未料當場抓包婚外情。

這場轟動全球的婚外情不僅讓當事人雙雙辭去職務，更成為壓垮這對夫妻關係的最後一根稻草。根據《每日郵報》取得的法庭文件顯示，52歲的克莉斯汀卡博特向新罕布夏州樸茨茅斯法院提出解除婚姻關係的申請，日期為8月13日，此時距離演唱會抓姦事件不到一個月。

事件發生時，克莉斯汀卡博特的丈夫、蘭姆酒公司Privateer Rum執行長安德魯正在日本出差。安德魯前妻茱莉亞（Julia）透露，她當時立即傳訊息給前夫，安德魯回覆「她的人生跟我無關」。茱莉亞還說，「我不覺得他（安德魯）是當老公的料，但她（克莉斯汀卡博特）看起來也不是適合當妻子的人」。

這將是安德魯的第三次離婚，現階段尚不清楚這對夫妻的離婚案件將如何發展，何時能夠敲定細節尚未可知。他的家族是波士頓名門，家族商業版圖橫跨化學、天然氣和蘭姆酒等產業。令人關注的是，在醜聞爆發前5個月，這對夫妻在才剛以220萬美元購入新罕布夏州海岸的豪宅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白玉瀑布路邊採野菜吃　3姊妹疑中毒送急診
翟神喊話柯文哲！　「無保請回，北檢不再抗告」才出來
撞爛保時捷！害2友重傷　18歲男道歉了
毀滅級大絕招！名校資優生全裸在客廳尿尿　父母絕望求救
快訊／山本由伸無安打美夢破滅！　道奇遭超級大逆轉
以為無毒！陸男將「眼鏡王蛇」掛脖　被咬慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Coldplay演唱會抓包婚外情　女方要離婚了！向法院遞交申請

發源地光環黯淡！韓國人喝珍奶「棄台投中」　台灣黑糖珍奶品牌裁撤

路見車禍上前救人！　護士驚見「死者是男友」崩潰痛哭

川普將赴韓出席APEC峰會　可望會晤「習近平、金正恩」

川普又出手　擬禁「中國無人機、重型車輛」進口美國

槍口對內？川普驚曝「戰爭部」頭號目標　鎖定芝加哥

50秒內失控撞毀！　葡萄牙纜車脫軌16死「疑因纜索斷裂」

凱特王妃新髮型「被酸戴假髮」　專家剖析1心境與癌症有關

美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

民主剛果爆新一波伊波拉疫情！　28疑似病例中已15死

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

Coldplay演唱會抓包婚外情　女方要離婚了！向法院遞交申請

發源地光環黯淡！韓國人喝珍奶「棄台投中」　台灣黑糖珍奶品牌裁撤

路見車禍上前救人！　護士驚見「死者是男友」崩潰痛哭

川普將赴韓出席APEC峰會　可望會晤「習近平、金正恩」

川普又出手　擬禁「中國無人機、重型車輛」進口美國

槍口對內？川普驚曝「戰爭部」頭號目標　鎖定芝加哥

50秒內失控撞毀！　葡萄牙纜車脫軌16死「疑因纜索斷裂」

凱特王妃新髮型「被酸戴假髮」　專家剖析1心境與癌症有關

美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

民主剛果爆新一波伊波拉疫情！　28疑似病例中已15死

百萬YTR「大圖書館」陳屍家中！生前直播逾5hrs出事　警方驗屍查死因

時代的眼淚！國光客運退出南部版圖　老總將陪末班車告別：不捨

《暴君的廚師》李彩玟認愛1年「大方戴對戒」！　男友視角照超甜

MVP約基奇空砍33分！塞爾維亞爆冷出局　芬蘭闖歐錦賽8強

台東3姊妹生食野菜疑中毒！1人稱「茶醉」　衛生局返現場採樣

白露撞最凶鬼月！命理師警告「這類人」小心：好兄弟也看不下去

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

今明天全台午後防大雨　塔巴颱風估明天登陸中國

鋼鐵廠機具器材法拍反應熱烈　堆高機比底價高出5倍拍出

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　別輕易點擊不明連結

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

國際熱門新聞

日女主播報煙火「呆萌反應」全網融化

金正恩難活過50歲？他曝：再10年是極限

老總退休打工狂講古　客人走光員工辭職

川普驚曝「戰爭部」頭號目標芝加哥

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

俄70萬大軍部署烏克蘭　北韓砲彈助攻

美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

凱特被酸戴假髮　1心境與癌症有關

悠仁親王19歲成年禮　睽違40年隆重登場！

民主剛果爆新一波伊波拉疫情！　28疑似病例中已15死

父開槍射鳥「子彈貫穿」　意外射殺14歲女兒

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

50秒失控撞毀　葡纜車脫軌原因出爐

川普簽政令　提供協議達成國部分關稅豁免

更多熱門

相關新聞

桃園人妻陸續偷吃3男　綠帽夫看淫靡對話崩潰

桃園人妻陸續偷吃3男　綠帽夫看淫靡對話崩潰

桃園地方法院近日審理一起侵權行為損害賠償案，原告小黎（化名）控訴妻子小美（化名）婚姻期間三度婚外情，導致其精神受創，要求賠償80萬元精神慰撫金。法院審酌後，判決小美須賠償60萬元，全案可上訴。

川普簽政令　提供協議達成國部分關稅豁免

川普簽政令　提供協議達成國部分關稅豁免

眼睛藏祕密　可提前20年預測阿茲海默症

眼睛藏祕密　可提前20年預測阿茲海默症

川普簽行政命令　國防部改名為「戰爭部」

川普簽行政命令　國防部改名為「戰爭部」

美掃蕩現代車廠475名非法移民　多為韓國人

美掃蕩現代車廠475名非法移民　多為韓國人

關鍵字：

Coldplay婚外情離婚北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

江祖平：我沒什麼好失去的

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

「台灣里」洗錢84億！老闆列調查局緝逃要犯

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面