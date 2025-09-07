Coldplay演唱會抓包婚外情　女方要離婚了！向法院遞交申請

▲Coldplay演唱會揭發兩人的婚外情。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

在Coldplay演唱會接吻鏡頭被抓到婚外情之後，美國科技新創公司Astronomer前人資主管克莉斯汀卡博特（Kristin Cabot）已於8月提交離婚申請書給法院，要正式結束與蘭姆酒企業第六代繼承人安德魯卡博特（Andrew Cabot，下稱安德魯）的婚姻關係。

紐約郵報、太陽報報導，在今年7月Coldplay波士頓演唱會上，克莉斯汀卡博特與公司執行長安迪拜倫（Andy Byron）舉止親暱，安迪拜倫還從後方環抱她，但當發現被「親吻鏡頭」拍到時，兩人立刻分開並且轉身遮臉躲避，主唱克里斯馬汀（Chris Martin）開玩笑稱「要不他們在偷情，要不就是太害羞了」，未料當場抓包婚外情。

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

這場轟動全球的婚外情不僅讓當事人雙雙辭去職務，更成為壓垮這對夫妻關係的最後一根稻草。根據《每日郵報》取得的法庭文件顯示，52歲的克莉斯汀卡博特向新罕布夏州樸茨茅斯法院提出解除婚姻關係的申請，日期為8月13日，此時距離演唱會抓姦事件不到一個月。

事件發生時，克莉斯汀卡博特的丈夫、蘭姆酒公司Privateer Rum執行長安德魯正在日本出差。安德魯前妻茱莉亞（Julia）透露，她當時立即傳訊息給前夫，安德魯回覆「她的人生跟我無關」。茱莉亞還說，「我不覺得他（安德魯）是當老公的料，但她（克莉斯汀卡博特）看起來也不是適合當妻子的人」。

這將是安德魯的第三次離婚，現階段尚不清楚這對夫妻的離婚案件將如何發展，何時能夠敲定細節尚未可知。他的家族是波士頓名門，家族商業版圖橫跨化學、天然氣和蘭姆酒等產業。令人關注的是，在醜聞爆發前5個月，這對夫妻在才剛以220萬美元購入新罕布夏州海岸的豪宅。