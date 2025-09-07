　
日曜天地名牌鞋出清3.1折起　大魯閣新時代週年慶９/10開打

▲百貨活動。（圖／記者游瓊華攝、品牌提供）

▲台中日曜天地OUTLET即日起到29日舉辦「零碼鞋清倉會」，現場集結上萬雙鞋款，祭出全面最低3.1折起優惠。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中日曜天地OUTLET即日起到29日舉辦「零碼鞋清倉會」，現場集結上萬雙鞋款，祭出全面最低3.1折起優惠；此外，台中大魯閣新時代則為中部百貨周慶鳴第一槍，9月10日起周慶活動，活動期間，全館滿千送百，累贈無上限，化妝品加碼回饋最高6200元，活動期間單筆消費滿888元即可參加抽獎。

受到新光三越氣爆停業以及國人瘋出國衝擊，台中百貨業今年表現低迷，上半年台中百貨營收衰退14.2%，跌幅為歷年同期最大。

▲百貨活動。（圖／記者游瓊華攝、品牌提供）

▲品牌女鞋ALDO也祭出超殺折扣，一雙990元、兩雙1800元。（圖／記者游瓊華攝）

台中日曜天地OUTLET在9月推出「零碼鞋清倉會」，現場集結上萬雙鞋款，包括ALDO品牌，一雙990元、兩雙1800元；親子喜愛的Crocs黑標300元、綠標600元、紅標990元，還有「3雙再8折」、「5雙再5折」組合，買越多省越多。VANS全面3.1折起；還有DC SHOES全面4折，買兩雙再9折、三雙再8折，買越多賺越多。LA NEW全面990元起，第二雙再折400元，折合下來一雙不到800元。

▲百貨活動。（圖／記者游瓊華攝、品牌提供）

▲台中大魯閣新時代週年慶 9/10-10/13全館同慶。（圖／記者游瓊華攝）

另外，大魯閣新時代周慶將在10日登場，活動期間，化妝品滿2000元送200元，累贈無上限；單筆滿4500元再加碼送100元，最高可領1000元、消費滿5萬元則贈1200元，滿額最高回饋共6200元；全館品牌同步推出滿3000元送300元，同樣無上限，當日累積滿2萬5000元再送400元。此外，單筆消費滿888元即可參加抽獎，最大獎南投豪華露營「峇嵐杉丘」一泊三食雙人住宿券，還有珠寶飾品、福湯體驗券等好禮讓消費者有機會帶回家。

▲百貨活動。（圖／記者游瓊華攝、品牌提供）

▲EASY SHOP 99購物節登場，推出優惠商品搶客。（圖／品牌提供）

內衣品牌EASY SHOP即日起到9月14日推出99購物節，今年以「折扣COMBO」為主題，精選指定商品從少女內衣、舒適無鋼圈內衣、機能美型內衣、百搭BRA TOP、塑身衣、內褲等款式。明星內衣款2件1299元，網路限定3件999元，熱銷內褲2件399元；更祭出內褲加購價99元的優惠，讓精打細算撿便宜。

