社會 社會焦點 保障人權

陸漁船澎湖越界拒檢！海巡硬起來「登船押人」回馬公調查

▲▼中國漁船澎湖越界拒檢！海巡硬起來「登船押人」回馬公調查。（圖／記者陳洋翻攝）

▲大陸漁船澎湖越界作業。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、鄒鎮宇／澎湖報導

中國一艘無船名漁船5日在澎湖小門西北方26浬海域疑似越界作業，被我國海巡署金馬澎分署第十三巡防區發現。海巡第八（澎湖）海巡隊隨即派出PP-10091巡防艇前往查緝，發現該漁船刻意塗銷船名並加速逃逸，拒絕海巡人員的檢查。巡防艇持續追趕，最終強行靠船登檢，並將涉案漁船及船員押返馬公港。

根據金馬澎分署說明，當時PP-10091艇多次透過廣播要求陸漁船停船受檢，但對方仍以蛇行方式規避。澎湖海巡隊立即增派PP-3519艇及協調線上安平艦支援，於傍晚5時45分成功登船控制現場，並掌控船上15名中國籍船員。

▲▼中國漁船澎湖越界拒檢！海巡硬起來「登船押人」回馬公調查。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼海巡登船押人，帶回馬公調查。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼中國漁船澎湖越界拒檢！海巡硬起來「登船押人」回馬公調查。（圖／記者陳洋翻攝）

該陸船所捕獲的約1公噸漁獲，在登檢過程中已全數拋棄至海中。6日凌晨3時10分，涉案人船被押回馬公港，後續將依違反兩岸人民關係條例進行調查及裁處。

海巡署表示，大陸伏季休漁結束後，陸籍漁船出海作業頻繁，為防止越界捕魚，已加強海上巡查及執法力度。當局呼籲，若漁民在台灣管轄海域發現疑似越界陸船，請即撥打海巡署「118」專線通報，海巡單位將迅速派艇處理，以共同維護海洋資源與漁民安全。

09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／塔巴颱風生成！最新路徑曝
中職單季300萬人次新里程碑！蔡其昌感性發文
張惠妹為林智勝緊急停休！　暖心幕後曝
張惠妹領唱應援曲！4萬人大合唱掀雞皮疙瘩
柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席給「良心建議」
婦團5點聲明力挺江祖平　「完美被害人不存在」籲停止指責
又見3比1！台鋼雄鷹扳回一城　比分巧合呼應林智勝背號
江祖平控高層兒性侵　三立再發聲明！

即／中資貨輪拖斷台澎電纜！船長遭聲押

即／中資貨輪拖斷台澎電纜！船長遭聲押

海巡署昨（25日）凌晨3時許接獲中華電信報案指稱「臺澎三號」海纜發生全斷障礙，疑似是一艘多哥籍「宏泰」大陸貨輪曾下錨滯留破壞我方海底電纜，被以現行犯扣船，8名中國籍船員也被帶回調查。台南地檢署訊後對王姓陸籍船長聲請羈押禁見，其餘 7名陸籍船員均限制住居並限制出境、出海及施以科技設備監控。

中國船員飄蕩數月　多人精神崩潰

中國船員飄蕩數月　多人精神崩潰

陸漁船越界捕魚1000kg　還蛇行逃

陸漁船越界捕魚1000kg　還蛇行逃

漁船外海悶燒　9友船、海巡隊助滅火

漁船外海悶燒　9友船、海巡隊助滅火

澎湖漁船擱淺浸水　4船員受困

澎湖漁船擱淺浸水　4船員受困

漁船越界澎湖海巡中國籍船員海上追逐漁民通報

