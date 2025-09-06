陸漁船澎湖越界拒檢！海巡硬起來「登船押人」回馬公調查

▲大陸漁船澎湖越界作業。（圖／記者陳洋翻攝）



記者陳洋、鄒鎮宇／澎湖報導

中國一艘無船名漁船5日在澎湖小門西北方26浬海域疑似越界作業，被我國海巡署金馬澎分署第十三巡防區發現。海巡第八（澎湖）海巡隊隨即派出PP-10091巡防艇前往查緝，發現該漁船刻意塗銷船名並加速逃逸，拒絕海巡人員的檢查。巡防艇持續追趕，最終強行靠船登檢，並將涉案漁船及船員押返馬公港。

根據金馬澎分署說明，當時PP-10091艇多次透過廣播要求陸漁船停船受檢，但對方仍以蛇行方式規避。澎湖海巡隊立即增派PP-3519艇及協調線上安平艦支援，於傍晚5時45分成功登船控制現場，並掌控船上15名中國籍船員。

▲▼海巡登船押人，帶回馬公調查。（圖／記者陳洋翻攝）



該陸船所捕獲的約1公噸漁獲，在登檢過程中已全數拋棄至海中。6日凌晨3時10分，涉案人船被押回馬公港，後續將依違反兩岸人民關係條例進行調查及裁處。

海巡署表示，大陸伏季休漁結束後，陸籍漁船出海作業頻繁，為防止越界捕魚，已加強海上巡查及執法力度。當局呼籲，若漁民在台灣管轄海域發現疑似越界陸船，請即撥打海巡署「118」專線通報，海巡單位將迅速派艇處理，以共同維護海洋資源與漁民安全。