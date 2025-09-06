勝隆漁61號公海失聯「發遇險訊號」　船長曾回報：移工不聽指揮

▲東港籍「勝隆漁61號」。（圖／漁業署提供）

記者陳崑福／屏東報導

東港籍「勝隆漁61號」漁船5日在西太平洋關島東方公海海域失聯，農業部漁業署目前已洽請外交部及國家搜救指揮中心尋求海域鄰近國家協助搜尋，由於船上只有1位台籍船長，且據悉船位置往北移動，由於船長先前曾回報，船上有數位印尼籍移工疑不聽指揮，讓船長家屬相當擔憂，期盼外交部連絡美國方面出動直升機、船艦前往查看，了解狀況。

漁業署說，「勝隆漁」61號今年7月11日從屏東東港鹽埔漁港出海，前往西太平洋公海作業，最後一次對外聯繫為今年9月3日，船位回報器則於9月4日下午1點在美國關島東方約740浬處斷訊，並於9月5日上午10點發出遇險訊號，位置距離回報器最後的位置相差約100海浬，漁業署已同步協調附近的我國籍漁船前往協尋及確認。

漁業署指出，已全力協助搜尋失聯船隻，並透過外交部及國家搜救指揮中心，持續洽請日本及關島等國搜救單位評估投入相關搜救量能，且與船方家屬、外交部、國家搜救指揮中心以及投入搜救之友船保持聯繫，以提供及時協助。

據了解，「勝隆漁」61號原是CT3號漁船（漁船噸數為20噸以上未滿50噸），船東先前花千萬元以上進行改裝成CT5號（噸位100噸以上未滿200噸漁船）後首次出港；斷訊前，田姓船長前曾連絡船東，指船上有3~4位移工串連不聽指揮，出現疑似罷工現象，船東要船長按漁船作業進行，不要激怒他們，沒想到不久就斷訊。

熟悉該艘漁船作業人士指出，2天來，船長均未再連繫船東，且根據漁船監控系統該艘漁船往北行駛，疑似由不熟悉航海人士控制，讓家屬相當擔心，期盼漁業署加緊救援腳步，確保船長安全。