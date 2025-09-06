快訊／高雄2男當街爆口角！朋友情急「拉上車」　他竟一路喊救命

▲高雄兩名男子在路邊發生爭執，其中一名男子被拉上車後一路喊救命。（圖／記者吳世龍攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今（6）日發生一起糾紛！一名曹姓男子與林姓友人在車上爆發口角，曹男、林男情緒激動，氣得將車輛停靠在路邊爭論，過程中還爆發肢體衝突，車上2名友人看不下去，便上前勸阻，還將曹姓男子拉上車。不過曹男火氣正大，不願上車，竟沿路狂喊「救命」，驚動大票民眾，以為是當街擄人，嚇得趕緊報警。警方獲報後，在鳳山區五甲一路攔截到該部車輛，目前正將4人帶返派出所釐清當時情況。