社會 社會焦點 保障人權

高雄「通緝犯蛋餅」爆紅排超長！　老闆娘狂吞罰單：不好吃啦

▲通緝犯認證美味！求警買完蛋餅再走 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者董美琪／綜合報導

高雄前金區一名李姓通緝犯日前到心愛的「古早味蛋餅」攤買早餐，卻因違規停車被警方攔查，當場遭逮。即便如此，他仍掛念手中的蛋餅，央求員警允許先購買再跟隨辦理，最後警方還特地幫他結帳，讓他能把蛋餅帶回派出所享用。此事一經報導後，蛋餅攤瞬間爆紅，吸引大量民眾前來排隊，不少人直呼「果然名不虛傳！」然而，人氣帶來的卻是老闆娘接連收到罰單的困擾。

警方近日接到多起檢舉，前天曾兩度前往攤位勸導，並開出違規擺攤罰單，讓老闆娘感到相當頭疼。根據《東森新聞》報導，這家位於自強一路的古早味蛋餅攤，事件發生後人氣暴漲，絡繹不絕的顧客大多慕名而來。

▲通緝犯求警買完再走 。（圖／記者賴文萱翻攝）

部分年輕人甚至從外地特地開車前往購買，為圖方便違規停車，也有民眾把機車停在轉角紅線上，引發交通問題，並遭到多次檢舉。警方幾度前往現場，不僅口頭勸導，也針對攤販開立罰單。

攤位近日雖稍微移到巷弄內側，但排隊人潮依舊絡繹不絕。老闆娘對媒體採訪保持低調，對突然爆紅的情況坦言困擾：「出名沒有什麼好處，好看不好吃啦，但反而讓生活更混亂。」

據悉，這家蛋餅攤只販售一種粉漿蛋餅，每份售價20元，已有近70年歷史，傳承兩代，是許多在地人的熟悉味道。但面對意外爆紅，店家只能不斷調整攤位位置，以避免再遭檢舉或受罰。

江祖平揭性侵真相！　范雲：三立應負雇主責任

