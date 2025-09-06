川普簽政令祭出多項產品關稅豁免　降稅條件曝光！最快8日生效





川普5日簽行政命令祭出部分關稅豁免，最快8日生效。

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普5日簽署行政命令，最快8日向與美國達成工業產品出口協議的貿易夥伴國提供部分關稅豁免，涵蓋逾45個商品類別，包括鎳、黃金等金屬以及藥品成分、化學品。根據這項命令，與美國達成貿易協議國家的豁免，將於美東時間8日凌晨12時01分（台灣時間8日中午12時01分）開始生效。

路透報導，根據這項最新命令，合作夥伴國家只要與美方簽署框架協議，削減川普所推行的對等關稅以及依據第232條國家安全法規所徵收關稅的國家，便可獲得「零關稅」優惠待遇。川普在命令中明確提到，美國削減關稅的意願取決於「貿易夥伴在對等貿易協議中對美國承諾的範圍與經濟價值」以及美國國家利益。

降稅範圍除了涵蓋美國境內無法種植、開採或自產，或是產量不足以滿足內需的商品，白宮官員透露，還新增部分農產品、飛機及其零件，以及用於製藥的非專利品項。一旦各國與美國達成「對等」貿易協議，美國貿易代表署、商務部與海關就能免除涵蓋進口商品的關稅，無需由川普簽發新的行政命令。

這項命令所涵蓋的零關稅品項，涵蓋石墨、多種形式的鎳以及用於學名藥的化合物，像是麻醉劑利多卡因（lidocaine）及用於醫學診斷測試的試劑。多種類型的黃金進口商品也被納入範圍，包括金粉、金箔到金條。這項命令還允許對天然石墨、釹磁鐵、發光二極體（LED）取消關稅，並撤銷先前對部分塑膠與多晶矽的關稅豁免。