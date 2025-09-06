　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普簽政令祭出多項產品關稅豁免　降稅條件曝光！最快8日生效

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲川普5日簽行政命令祭出部分關稅豁免，最快8日生效。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普5日簽署行政命令，最快8日向與美國達成工業產品出口協議的貿易夥伴國提供部分關稅豁免，涵蓋逾45個商品類別，包括鎳、黃金等金屬以及藥品成分、化學品。根據這項命令，與美國達成貿易協議國家的豁免，將於美東時間8日凌晨12時01分（台灣時間8日中午12時01分）開始生效。

路透報導，根據這項最新命令，合作夥伴國家只要與美方簽署框架協議，削減川普所推行的對等關稅以及依據第232條國家安全法規所徵收關稅的國家，便可獲得「零關稅」優惠待遇。川普在命令中明確提到，美國削減關稅的意願取決於「貿易夥伴在對等貿易協議中對美國承諾的範圍與經濟價值」以及美國國家利益。

降稅範圍除了涵蓋美國境內無法種植、開採或自產，或是產量不足以滿足內需的商品，白宮官員透露，還新增部分農產品、飛機及其零件，以及用於製藥的非專利品項。一旦各國與美國達成「對等」貿易協議，美國貿易代表署、商務部與海關就能免除涵蓋進口商品的關稅，無需由川普簽發新的行政命令。

這項命令所涵蓋的零關稅品項，涵蓋石墨、多種形式的鎳以及用於學名藥的化合物，像是麻醉劑利多卡因（lidocaine）及用於醫學診斷測試的試劑。多種類型的黃金進口商品也被納入範圍，包括金粉、金箔到金條。這項命令還允許對天然石墨、釹磁鐵、發光二極體（LED）取消關稅，並撤銷先前對部分塑膠與多晶矽的關稅豁免。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普簽政令祭出多項產品關稅豁免　降稅條件曝光
快訊／洗錢84億！老闆跑了　發布通緝
快訊／台科大起火！　窗戶狂竄黑煙
直擊／蔡依林突襲信義區街頭！　唱到忘詞害羞掩面
蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？林智勝苦笑：只說要跳到我身上
快訊／公海失聯發遇險訊號！勝隆漁61號找到了
虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

教堂槍擊2死17傷！　川普政府考慮「跨性別者禁止買槍」

350公尺高空失控！　日21歲慶應女大生「開滑翔機」墜毀慘死

川普簽政令祭出多項產品關稅豁免　降稅條件曝光！最快8日生效

變態韓男！留學日本「強押10幾歲櫻花妹」宿舍硬上：歐巴教你韓文

自家度假村辦G20峰會！　川普喊「我賺不到錢」僅收成本價

女醫學系畢業「愛上工廠男友」　媽勸分手：要門當戶對

台灣狠甩日韓！亞洲「國家購買力」排行出爐　韓網嘆：輸在起跑點

衝浪遭6公尺鯊魚咬傷慘死！　澳男水中痛苦尖叫「別咬我」

曾推大麻合法化！泰國新總理是華裔富豪　從政之路一次看

空氣清淨機「有助降血壓？」　最新研究證實了

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【才不想理你】狗狗聽奴才喊「蛋捲」秒聽話　結果吃完就走XD

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

教堂槍擊2死17傷！　川普政府考慮「跨性別者禁止買槍」

350公尺高空失控！　日21歲慶應女大生「開滑翔機」墜毀慘死

川普簽政令祭出多項產品關稅豁免　降稅條件曝光！最快8日生效

變態韓男！留學日本「強押10幾歲櫻花妹」宿舍硬上：歐巴教你韓文

自家度假村辦G20峰會！　川普喊「我賺不到錢」僅收成本價

女醫學系畢業「愛上工廠男友」　媽勸分手：要門當戶對

台灣狠甩日韓！亞洲「國家購買力」排行出爐　韓網嘆：輸在起跑點

衝浪遭6公尺鯊魚咬傷慘死！　澳男水中痛苦尖叫「別咬我」

曾推大麻合法化！泰國新總理是華裔富豪　從政之路一次看

空氣清淨機「有助降血壓？」　最新研究證實了

教堂槍擊2死17傷！　川普政府考慮「跨性別者禁止買槍」

直擊／蔡依林被抓包「晚上10點還沒睡」　露面揭熬夜下場：不漂亮了

轎車暴衝撞外送員「衝進普渡棚架」　住戶：趕著搶好兄弟供品？

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

《幻像戀歌》韓銀城驚喜宣布結婚！　愛情長跑「準備婚禮更加堅定」

堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

噱頭十足！　劉強東將辦「網友見面會」：免費喝茅台、吃五星飯店

林智勝今先發7棒DH　強調球隊第一：必要時換下也沒關係

疫後裝修漲價1.3倍　台中人改投資「日系傢俱」

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

國際熱門新聞

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

黛妃髮型師為凱特王妃開嗆網友

即／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

老總退休打工狂講古　客人走光員工辭職

美媒報導「射殺北韓船員」　川普回應了！

盜版書訓練AI！　Anthropic同意支付天價和解金

紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

即／229人客機高空遭雷擊　急返航成田機場

就業數據引發經濟疑慮　美股收跌220點

泰女童9歲起遭性侵　祖母、姐姐得手百萬

Google被罰1055億　川普：不公平！威脅關稅報復歐盟

鬧鬼？70年嬰兒車「自行移動」店家嚇壞

台灣狠甩日韓！亞洲「國家購買力」排行出爐

更多熱門

相關新聞

G20峰會辦在自家度假村　川普：我賺不到錢

G20峰會辦在自家度假村　川普：我賺不到錢

美國總統川普5日宣布，2026年將在邁阿密附近的「川普國家朵拉」（Trump National Doral）高爾夫度假村舉辦G20峰會，再度引發利用總統職務牟利的爭議。川普對此向記者聲稱，「每個人都希望在那裡舉辦」，強調度假村「就在機場旁邊，是最好的地點，很漂亮。」

川普放話：若威脅美軍「將擊落委內瑞拉飛機」

川普放話：若威脅美軍「將擊落委內瑞拉飛機」

眼睛藏祕密　可提前20年預測阿茲海默症

眼睛藏祕密　可提前20年預測阿茲海默症

川普簽行政命令　國防部改名為「戰爭部」

川普簽行政命令　國防部改名為「戰爭部」

美掃蕩現代車廠475名非法移民　多為韓國人

美掃蕩現代車廠475名非法移民　多為韓國人

關鍵字：

貿易協議川普關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面