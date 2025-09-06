苦命鴛鴦！　陸男病逝存款全給絕症前女友：替我好好看世界

▲胡心瑤和肖先生的合影。（圖／翻攝封面新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

22歲的重慶女孩胡心瑤8年前罹患血管炎，歷經數十次病危，如今還面臨腎衰竭晚期、心力衰竭。曾向她求婚兩次的前男友肖先生，近日因急性胰腺炎猝逝，留下了一封遺書與全部存款給胡心瑤，要幫她籌建一所「病友小家」，更希望女孩替他「好好看看這個世界」。

2017年，年僅14歲的胡心瑤被確診為IgA血管炎，八年時間裡，她持續和病魔抗爭。為了應付龐大的醫藥費，胡心瑤早早就開始工作，也將自己的經歷與故事發布在社群平台。

在對抗疾病的過程中，愛情悄然降臨。2024年，胡心瑤和一位肖姓男子相識，兩人認識一個多月就確認了關係。隨後，肖男就第一次向她求婚，但被胡心瑤以「還沒有考慮好要不要進入婚姻，病情也不穩定」為由拒絕。

同年4月，肖男第二次求婚時，胡心瑤的病情已經急劇惡化，醫生告訴她很快就會走向尿毒症。為了不拖累男友，胡心瑤選擇了分手。儘管如此，分手後肖男仍然在每個節日和她需要幫助時給予支持和資助。

▲肖先生留給胡心瑤的遺書。（圖／翻攝封面新聞）

今年8月31日下午，胡心瑤的手機響起，一條來自肖男的微信消息映入眼簾。那是一封遺書和一筆5萬元（人民幣，約合新台幣21萬元）的銀行轉帳。肖男已因為急性胰腺炎搶救無效離世，他交代朋友代為轉發遺書與全部存款給胡心瑤。

肖男寫道：「我知道，建一個『病友小家』是你一直放在心上的夢想，我想把這筆錢都資助給你……答應我無論以後有多難，都要替我好好看這個世界。」胡心瑤在求醫過程中萌生一個想法，就是成立一個「病友之家」，讓病友們一起抱團取暖，而肖男直到病榻，都把她的心願放在心上。

▲肖先生去世後，把存款五萬元人民幣全部給了胡心瑤。（圖／翻攝封面新聞）

胡心瑤說，「我收到消息時全身都在抖，前兩天我一直沒有緩過來。以前我是一個從來都不會相信愛情的人，但現在我願意去相信」。

之後，胡心瑤主動聯絡媒體，想讓更多人知道她和男友肖先生的故事，「一是讓大家相信愛情，二是希望更多的人明白『病友小家』的來之不易。」

目前，「鹿靈瑤病友之家」（鹿靈瑤是胡心瑤的筆名）已經找到地點，計劃於今年10月底正式開放。截至目前，已經有40多位病友找到胡心瑤報名參加。病友之家屆時將為病友們提供多項專業服務，每周都會有醫生進行健康科普講座，專業心理諮詢師提供免費心理輔導，同時還設有休閒娛樂區域供病友交流使用。

▲▼今年8月，在一位部落客的幫助下，胡心瑤把自己「嫁給了」自己。（圖／翻攝封面新聞）