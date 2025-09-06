駕駛躲查緝狂闖紅燈、肇逃還撞爛警車　下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿豪（化名）今年4月間因懸掛的車牌有異，被警員攔停調查，他竟為了躲避查緝，一路蛇行、闖紅燈，還肇事逃逸，最後被逼入死巷仍不罷休，直接撞爛警車車頭。苗栗地院法官日前審理之後，依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處阿豪有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲阿豪為了躲避警方查緝，開車逃逸的過程中沿路瘋狂違規，最後還撞壞警車。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪今年4月間因駕駛的車輛懸掛車牌與車籍、車體不符，被當時正在執行交通稽查勤務的警員發現，但警員上前攔查時，他為了躲避查緝，竟自苗栗縣尖豐路起，一路行經苗栗縣頭屋鄉頭屋大橋與台72線口、頭屋大橋與經國路口、為公路等路段，沿途蛇行、闖越紅燈、未使用方向燈變換車道、未與其他車輛保持安全距離及逆向行駛。

此外，在阿豪開車亂衝的期間，還與另外2名汽車駕駛發生碰撞，但他仍選擇繼續逃逸，就算被警方圍捕逼入死巷，他仍不罷休，竟直接開車衝撞警車，導致警車車頭毀損。

苗栗地院法官認為，阿豪為了規避警員攔查，竟悍然衝撞警車，還一路違規、肇事逃逸，他的行為顯然已經危及諸多用路人的生命安全，考量到他犯後已坦承犯行，警車毀損部分也與警方達成和解，最終依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。