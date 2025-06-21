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社會 社會焦點 保障人權

友涉洗錢案　他作證一句「不是你」下場要關5個月

記者黃翊婷／綜合報導

謝姓男子被指控將申辦的行動電話門號SIM卡交給陳姓友人，後來陳男涉及洗錢案件，他竟作偽證直言「不是你」，否認認識陳男。苗栗地院法官日前審理之後，依犯偽證罪，判處謝男有期徒刑5個月。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲謝男幫作偽證，自己也因此吃上官司，被判刑5個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，謝男在2022年9月間將自己申辦的行動電話門號SIM卡交給陳男，後來陳男涉犯洗錢案件，他在2024年5月出面作證時，被陳男問及是否有把SIM卡交給自己，直接回答「不是你」，又在檢方提出質疑時，聲稱不認識陳男。

謝男因為作偽證挨告，他辯稱沒有將SIM卡交給陳男，當時SIM卡是交給一個中間人，中間人說要拿給陳男，他根本不認識陳男。

然而，謝男在前案接受警詢時，曾明確表示陳男是他的朋友，還能清楚描繪陳男的外貌特徵、基本年籍資料。承辦警員根據謝男提供的資料去查詢，真的找到陳男，打電話請陳男到案說明時，陳男也表明認識謝男。

苗栗地院法官認為，謝男在前案準備程序期間曾與陳男比鄰而坐，之後便一改先前的說詞，改口聲稱將SIM卡交給中間人，不排除是受到人情壓力，才會臨訟杜撰上述說詞。

法官表示，謝男的虛偽陳述不僅會對陳男案件的判決結果造成影響，還會對國家司法權的行使造成危險，考量到他在偵查及法院審理期間均未能坦承犯行，最終依犯偽證罪，判處他有期徒刑5個月，全案仍可上訴。

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