涉詐獲假釋不到1年又當人頭戶　他求情「會更小心生活」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）先前因涉犯加重詐欺等案件，被法院判刑入獄，後來獲得假釋，不到1年又捲入詐騙案件，成為詐團的人頭帳戶，導致4名受害者被騙將近40萬元。苗栗地院法官考量到阿興在此案中僅提供犯罪助力，不法罪責內涵較低，最終依法判處他有期徒刑5個月，併科罰金1萬元。

▲阿興假釋出監不到1年，又捲入詐欺案件。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2020年間因將銀行帳戶交給友人使用，而被捲入加重詐欺案件，並被法院依法判處有期徒刑1年4個月確定；然而，他在2024年1月因縮短刑期假釋出監，卻又在同年11月底將自己的銀行存摺、提款卡寄給詐團，再透過LINE告知密碼。

詐團成員取得阿興的帳戶之後，在2024年11月至2025年1月間以假投資等詐騙手法，誘騙4名受害者匯款，共計得手將近40萬元。等到受害者們發現異狀時，錢早就被詐團提領一空，憤而決定報警處理。

阿興到案之後辯稱，寄出提款卡是為了辦理貸款；後來他才在法院審理程序中坦承犯行，並表明沒有在此案中獲得任何報酬，經此一事，他往後會更小心生活。

苗栗地院法官認為，阿興隨意將個人帳戶提供給他人使用，造成受害者財物損失，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，在此案中僅提供犯罪助力，而非實際從事詐騙的人，不法罪責內涵較低，但他至今仍未與受害者達成調解或支付賠償，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，判處他有期徒刑5個月，併科罰金1萬元，前者得易科罰金15萬元，後者得易服勞役10日，全案仍可上訴。