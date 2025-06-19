酒駕5犯男出監後「灌半瓶高粱又上路」　下場再關9個月

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子有5次酒駕紀錄，去年6月間才因縮短刑期執行完畢出監，沒想到今年2月他在友人住處飲用半瓶高粱酒後，再度酒駕上路，途中被警察攔查並進行酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.90毫克。苗栗地院法官日前審理之後，依法判處張男有期徒刑9個月，全案仍可上訴。

▲張男已有5次酒駕紀錄，出監之後竟又酒駕上路，下場就是要再吃9個月的牢飯。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，張男過去有5次酒駕紀錄，第4、5次酒駕案件經法院審理，分別被判處有期徒刑6、7個月確定，加上另一起侵占案件的刑期6個月，應執行刑期為1年7個月，直到2024年6月才因縮短刑期執行完畢出監。

然而，張男出監之後仍不知悔改，今年2月間他在朋友家中飲用半瓶高粱酒，接著騎乘機車外出，行經苗栗縣頭份市維新路與自強路口時，因為沒有按照交通號誌行駛被警方攔查。警方發現張男身上有酒氣，於是進行酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.90毫克。

苗栗地院法官認為，張男明知酒駕的危險性，仍在飲用酒類之後騎車上路，漠視自己及其他公眾的生命、身體、財產安全，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，判處他有期徒刑9個月，全案仍可上訴。

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