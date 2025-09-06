提款卡遺失「詐團僅用1次」　她衰背鍋！結局逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）被指控去年11月間將名下銀行帳戶的提款卡、密碼交給詐團使用，導致2名受害者遭騙錢；但她堅詞否認涉詐並表示，自己習慣將密碼寫在卡套上，卡片是不小心遺失的。彰化地院法官日前審理之後，認為小芸的帳戶僅被詐團使用1次，與一般販賣人頭帳戶的狀況不同，最終因檢方舉證不足，裁定小芸無罪。

▲小芸的帳戶遭詐團利用，但她堅稱不知情。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認為，小芸涉嫌在2024年11月間將申辦的銀行帳戶提款卡、密碼，以不詳方式提供給詐團成員使用，導致2名受害者在同年同月間，被詐團以帳戶被凍結、假租屋等話術欺騙，共計損失3萬1000元。

但小芸堅詞否認涉詐，她強調，自己會把密碼寫在提款卡的套子上面，沒想到卡片不慎遺失，她是收到通知才發現卡片不見了。

彰化地院法官認為，一般販賣帳戶者因為知道自己的行為涉及不法，確實會謊稱提款卡遺失，而詐團耗費成本取得人頭帳戶，應當會在取得帳戶資料之後大量使用，直到受害者報案、帳戶被警示才停止，但小芸的情況卻有所不同。

法官指出，從受害者將錢匯入小芸的帳戶，到帳戶被警示，僅有1次提款動作，確實有可能是他人撿到小芸的提款卡，再將卡片提供給詐團使用，詐團在提領完款項之後，便立刻將卡片丟棄，所以才會出現僅使用1次的狀況。

法官表示，小芸將密碼寫在卡套上，固然欠缺帳戶安全管理觀念，但檢方並沒有積極證據可以證明她有幫助詐團的行為，最終因檢方舉證不足，裁定小芸無罪，全案仍可上訴。