社會 社會焦點 保障人權

車手假釋秒賣帳戶、重返詐團　為賺1千元代價關2年

記者黃翊婷／綜合報導

車手阿貴（化名）2017年間曾加入詐團擔任車手，被法院判刑入獄，沒想到假釋後他又立刻賣帳戶、重返詐團當車手，犯下多起案件，因而再度被捕。阿貴坦承加入詐團每日可獲得1000元至2000元的報酬，彰化地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲阿貴涉詐被判刑入獄，假釋之後竟又重返詐團。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿貴在2023年11月間加入詐團擔任車手，該詐團成員先是透過LINE與受害者取得聯繫，再以投資話術、銀行額度不夠等理由，要求受害者提供其他銀行帳戶的資料；等到受害者上鉤，阿貴便依照指示前往約定地點，向受害者收取銀行帳戶的提款卡。

阿貴落網之後坦言，他加入詐團，每日可以獲得1000元至2000元報酬。彰化地院法官認為，目前並無證據可以證明阿貴的犯罪所得總額，基於罪疑有利被告原則，應認定他的犯罪所得為1000元。

法官表示，阿貴2017年間就曾因擔任取簿手及提款車手，被法院判處有期徒刑3年，2022年4月假釋出獄，同年8月便立刻再犯（賣帳戶），起訴過程中又犯下此案，他一犯再犯的行徑，顯然主觀惡性重大，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年，全案仍可上訴。

09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女遭詐要匯150萬　竟是車手扮被害人

桃園市一名在工廠上班的52歲楊姓女子，準備將帳戶內140萬元匯至香港「老公」帳戶，行員查覺有異通報警方到場，一度認為楊女遭詐騙，但經員警深入詢問，楊女稱該筆款項是陳姓友人的欠款，卻又說不出對方聯絡資料，這才戳破楊女謊言，原來她是詐騙車手，偽裝成被害人後，將真正被害人匯入她帳戶內的140萬元，轉匯至詐團帳戶。

瑞芳警進駐工業區開講　揭密最新詐騙手法

跨部會虛擬資產合作機制　打詐、洗錢防制升級

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

打詐卻疏忽融資亂象　專家警告：恐再現卡債危機

